Putin diz que Trump faz muito pela paz

10/10/2025 09h58

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "faz muito pela paz", citando o cessar-fogo no Oriente Médio como um exemplo importante, mas afirmou que não cabe a ele decidir se o norte-americano era digno de um prêmio Nobel da paz ou não.

Putin também comentou sobre o plano de paz de Trump para Gaza, dizendo que, se for bem-sucedido, será "nada menos que um evento histórico".

(Reportagem de Anastasia Teterevleva)

