Programa de reformas de casas será lançado na próxima semana, diz ministro Jader Filho

10/10/2025 16h46

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou nesta sexta-feira, 10, que o governo vai lançar na semana que vem um programa de apoio a reformas de moradias. "O senhor vai fazer o maior programa de reformas e de novas construções que esse Brasil jamais viu. Por isso que eu digo, presidente, ninguém fica para trás no atual governo", declarou o ministro, dirigindo-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário.

Com a liberação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar projetos de habitação popular, Jader Filho disse que será possível realizar o programa, que visa corrigir a inadequação habitacional.

"É aquela família que quer construir um banheiro e não tem uma fonte de crédito justa. É aquela família que quer construir um cômodo para um filho ou para uma filha e não tem onde buscar esse recurso. É aquela família que quer ajeitar o telhado que está caindo e não tem alternativa alguma no mercado", explicou o ministro das Cidades.

