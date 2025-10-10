Professor descobre rocha de 4 toneladas ao tentar remover pedra do jardim

O professor Brendan Dudas, de 31 anos, teve uma surpresa ao tentar remover uma pedra do jardim de sua casa, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O que parecia um pequeno obstáculo para o cortador de grama revelou-se um bloco de cerca de 4,6 toneladas, que precisou ser removido com a ajuda de um guindaste.

O que aconteceu

Dudas, que se mudou para a casa em 2017 com a esposa e o filho, contou à revista People que o incômodo com a pedra era antigo. "Eu ficava encarando essa pedra que saía do chão. Como estava entediado nas férias de verão, decidi que ia cavar e descobrir o que era aquilo", relatou.

Professor acreditava que seria um trabalho simples. Ele se inspirou em vídeos do canal @TheLawnTools no TikTok, página conhecida por mostrar um especialista removendo pedras e blocos do jardim. No entanto, assim que começou a escavar, percebeu que a "pedra" era muito maior do que parecia.

Tudo saiu do controle muito rápido. Eu cavava para tentar achar as bordas, mas parecia que ela nunca terminava Brendan Dudas

Medo de danificar a fundação

Conforme avançava a escavação, Dudas percebeu que o bloco poderia ser ainda mais extenso do que imaginava. Ele começou a se preocupar com a possibilidade de a rocha se estender sob o terreno do vizinho e causar danos estruturais.

Durante o processo, publicou vídeos da escavação nas redes e recebeu diversas sugestões de internautas, entre elas a de usar um guindaste. Ainda assim, preferiu agir com cautela. "Poderíamos ter usado uma máquina pesada logo de início, mas se a pedra se estendesse até a casa do vizinho e afetasse a fundação, estaríamos em apuros", explicou.

Após dias de trabalho manual, uma empresa local de guindastes ofereceu ajuda gratuita. Foram cerca de 45 minutos de operação até que o bloco de 4,6 toneladas fosse finalmente removido. "Quando tiramos a rocha, pensei: 'meu Deus'. Comecei a comemorar com o punho no ar, foi ridículo", contou em entrevista à agência SWNS.

Do achado à transformação do jardim

Brendan acredita que o bloco tenha entre 10 mil e 15 mil anos, formado no fim da última Idade do Gelo. Em vez de descartá-lo, decidiu transformar o achado em uma peça central do jardim. "Coloquei cobertura vegetal, plantas nativas e pedras menores ao redor. Agora quero instalar luzes para que todo mundo veja o bloco à noite."

A descoberta, que rapidamente viralizou nas redes sociais, também inspirou vizinhos a cuidar melhor de seus quintais. "Cavar essa pedra desencadeou uma reação em cadeia que acabou me levando a reformar toda a casa. A mensagem é deixar o quintal ser o orgulho da vizinhança, um pequeno projeto de cada vez", contou o professor.

Hoje, o enorme bloco repousa em destaque no jardim da frente, cercado por flores e plantas. "Foi um projeto divertido e esquisito", resumiu Dudas à SWNS. "Estou muito feliz e parece que todo mundo na internet também está."