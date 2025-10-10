Topo

Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 11 de 15 locais pesquisados, diz IBGE

10/10/2025 12h09

A produção industrial operava em agosto em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em 11 dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Rio de Janeiro (17,8% acima do nível pré-pandemia), Paraná (14,7% acima), Minas Gerais (13,9%), Goiás (10,2%), Mato Grosso (8,5%), Santa Catarina (7,6%), Rio Grande do Sul (3,2%), Espírito Santo (2,7%), Amazonas (2,2%), Pernambuco (1,7%) e São Paulo (0,5%).

Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,9% acima do pré-crise sanitária.

Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram Pará (-4,0%), Ceará (-9,7%), Nordeste (-15,5%) e Bahia (-17,3%).

