Topo

Notícias

Produção industrial cresce em 9 dos 15 locais pesquisados em agosto ante julho, diz IBGE

Rio de Janeiro

10/10/2025 09h34

A produção industrial cresceu em nove dos 15 locais pesquisados em agosto ante julho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve expansão no Pará (5,4%), Bahia (4,9%), Paraná (4,2%), Rio Grande do Sul (2,9%), Mato Grosso (1,4%), Goiás (1,4%), Região Nordeste (1,0%), São Paulo (0,8%) e Espírito Santo (0,4%). Na direção oposta, houve perdas no Amazonas (-7,4%), Pernambuco (-3,5%), Rio de Janeiro (-1,9%), Santa Catarina (-1,8%), Ceará (-1,5%) e Minas Gerais (-0,2%).

Na média global, a indústria nacional avançou 0,8% em agosto ante julho.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Warner vive retorno triunfal em meio a rumores de compra

Putin diz que Trump faz muito pela paz

SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

'Sou contra ministro do STF se eternizar no cargo', diz Joaquim Barbosa

Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026

Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa