Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan construirá um novo sistema de defesa aérea em várias camadas, chamado "T-Domo", para se defender de ameaças inimigas e aumentar os gastos com defesa, disse o presidente Lai Ching-te na sexta-feira, conclamando a China a renunciar ao uso da força para tomar a ilha.

Taiwan, governada democraticamente, tem enfrentado uma crescente pressão militar e política da China, que considera a ilha como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé.

Taiwan está aumentando os gastos com defesa e modernizando suas Forças Armadas, mas enfrenta uma China que tem um exército muito maior e está adicionando novas armas avançadas, como caças furtivos, porta-aviões e uma enorme variedade de mísseis.

Lai afirmou em discurso do Dia Nacional que Taiwan está determinada a gastar mais com defesa e que proporia um orçamento especial para gastos militares até o final do ano, mostrando a determinação do governo em proteger a ilha.

"O aumento nos gastos com defesa tem um propósito; é uma necessidade clara para combater as ameaças inimigas e uma força motriz para o desenvolvimento de nossas indústrias de defesa", disse ele.

"Aceleraremos a construção do T-Domo, estabeleceremos um rigoroso sistema de defesa aérea em Taiwan com defesa em várias camadas, detecção de alto nível e interceptação eficaz, e teceremos uma rede de segurança para Taiwan a fim de proteger a vida e a propriedade dos cidadãos", declarou Lai, sob aplausos da multidão.

Ele não deu detalhes sobre o "T-Domo" em sua primeira menção pública ao sistema. A Reuters informou na quinta-feira que ele revelaria o "T-Domo", que, segundo uma fonte, será semelhante ao Domo de Ferro de Israel.

Em resposta ao discurso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Guo Jiakun disse que "buscar a independência pela força" só arrastaria Taiwan para o conflito.

"Ele vende a falácia separatista da independência de Taiwan", afirmou Guo aos repórteres em Pequim. "Isso mais uma vez expõe sua natureza teimosa como causador de problemas, criador de perigo e criador de guerra."

A China, que realizou jogos de guerra ao redor da ilha em resposta ao seu discurso no ano passado, diz que Lai é um "separatista" e rejeitou suas ofertas de conversações.

(Reportagem de Yimou Lee e Ben Blanchard; reportagem adicional de Joe Cash e Liz Lee em Pequim)