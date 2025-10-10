Topo

Notícias

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

10/10/2025 09h22

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan construirá um novo sistema de defesa aérea em várias camadas, chamado "T-Domo", para se defender de ameaças inimigas e aumentar os gastos com defesa, disse o presidente Lai Ching-te na sexta-feira, conclamando a China a renunciar ao uso da força para tomar a ilha.

Taiwan, governada democraticamente, tem enfrentado uma crescente pressão militar e política da China, que considera a ilha como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé.

Taiwan está aumentando os gastos com defesa e modernizando suas Forças Armadas, mas enfrenta uma China que tem um exército muito maior e está adicionando novas armas avançadas, como caças furtivos, porta-aviões e uma enorme variedade de mísseis.

Lai afirmou em discurso do Dia Nacional que Taiwan está determinada a gastar mais com defesa e que proporia um orçamento especial para gastos militares até o final do ano, mostrando a determinação do governo em proteger a ilha.

"O aumento nos gastos com defesa tem um propósito; é uma necessidade clara para combater as ameaças inimigas e uma força motriz para o desenvolvimento de nossas indústrias de defesa", disse ele.

"Aceleraremos a construção do T-Domo, estabeleceremos um rigoroso sistema de defesa aérea em Taiwan com defesa em várias camadas, detecção de alto nível e interceptação eficaz, e teceremos uma rede de segurança para Taiwan a fim de proteger a vida e a propriedade dos cidadãos", declarou Lai, sob aplausos da multidão.

Ele não deu detalhes sobre o "T-Domo" em sua primeira menção pública ao sistema. A Reuters informou na quinta-feira que ele revelaria o "T-Domo", que, segundo uma fonte, será semelhante ao Domo de Ferro de Israel.

Em resposta ao discurso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Guo Jiakun disse que "buscar a independência pela força" só arrastaria Taiwan para o conflito.

"Ele vende a falácia separatista da independência de Taiwan", afirmou Guo aos repórteres em Pequim. "Isso mais uma vez expõe sua natureza teimosa como causador de problemas, criador de perigo e criador de guerra."

A China, que realizou jogos de guerra ao redor da ilha em resposta ao seu discurso no ano passado, diz que Lai é um "separatista" e rejeitou suas ofertas de conversações.

(Reportagem de Yimou Lee e Ben Blanchard; reportagem adicional de Joe Cash e Liz Lee em Pequim)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Cecafé: exportação de café cai 18,4% em setembro, mas receita sobe 11,1%

Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

Café: setor de grãos especiais pode faturar até US$ 70 mi em negócios no Japão

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"