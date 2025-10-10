Topo

Presidente da Anac defende equilíbrio no papel regulatório para colaborar com setor aéreo

Brasília, 10

10/10/2025

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, defendeu que o modelo regulatório do setor aéreo deve buscar equilíbrio entre a proteção aos direitos dos consumidores, a sustentabilidade econômica das empresas e a manutenção da qualidade dos serviços.

"Em um setor tão sofrido, um setor que depende do cenário macroeconômico mundial, a agência reguladora não pode ser mais um fardo. Ela tem que regular, fiscalizar e certificar, mas também precisa fomentar e ajudar o setor", afirmou Faierstein durante evento realizado em Belém, nesta sexta-feira.

O diretor-presidente apontou que mais de 60% do custo de uma passagem aérea no Brasil é dolarizado, o que torna o preço dos bilhetes fortemente dependente do cenário internacional. "Resta, portanto, atuar sobre os outros 40% dos custos relacionados à operação cotidiana, custos normais da rotina", disse.

Um dos obstáculos que podem ser superados com colaboração do regulador, destacou, é o grande volume de processos judiciais movidos por clientes contra as companhias, principalmente por atraso. "O Brasil concentra 98% das ações judiciais contra companhias aéreas em todo o mundo, embora responda por apenas 3% do tráfego aéreo global."

Segundo Faierstein, a judicialização se transformou em uma verdadeira indústria, com empresas especializadas em incentivar passageiros a entrar com processos. Destacou que, sobretudo, a agência pretende enfrentar o problema sem retirar direitos dos consumidores, buscando um ponto de equilíbrio que garanta segurança, qualidade de serviço e preços mais acessíveis.

