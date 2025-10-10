Topo

Mulher matou 10 cães em teste para assassinar idoso com feijoada envenenada

Ana Paula Veloso (esquerda) e Michele Paiva da Silva (direita) são suspeitas de matar o idoso envenenado Imagem: Reprodução/ Polícias de SP e RJ
10/10/2025 11h26Atualizada em 10/10/2025 11h26

A mulher presa por suspeita de participação no assassinato de um idoso, envenenado ao comer uma feijoada em abril deste ano, no Rio de Janeiro, teria matado 10 cachorros para testar o efeito do veneno antes de colocar na comida da vítima.

O que aconteceu

Suspeita, identificada como Ana Paula Veloso, 36, teria sido contratada pela filha do idoso para matá-lo. Ela, que é natural do Rio, mas estava morando em Guarulhos (SP), viajou para Duque de Caxias (RJ), com o propósito de assassinar Neil Corrêa da Silva, 65. As informações são das polícias do Rio e de São Paulo que trabalham juntas no caso.

Ana Paula testou a potência do veneno em 10 cachorros. Conforme a investigação, ela quis "testar o método e o tempo" de ação do chumbinho nos bichos para saber a dosagem correta a ser colocada na feijoada comida pelo idoso.

Polícia descreveu Ana Paula como uma "psicopata" e "serial killer". Conforme as autoridades, ela também pode estar envolvida em pelo menos três mortes por envenenamento que ocorreram em Guarulhos, mas que não foram detalhados.

Ana Paula viajou de SP para o RJ com tudo pago pela filha da vítima, Michele Paiva da Silva, 43. Ana também recebeu R$ 4 mil pelo crime. A motivação para o crime não foi divulgada.

O UOL tenta localizar as defesas de Ana Paula e Michele. O espaço segue aberto para manifestação.

Relação das suspeitas

As duas se conheciam por terem estudado juntas em uma faculdade do Rio, onde cursavam Direito. Em janeiro deste ano, a suspeita se mudou para Guarulhos, mas manteve contato com Michele. Já residindo na região metropolitana de São Paulo, ela foi presa ao reportar uma falsa denúncia de tentativa de envenenamento.

Polícia afirma que Ana Paula não foi alvo do suposto envenenamento, mas forjou a situação para incriminar outra pessoa. A motivação envolveria uma relação extraconjugal e ela teria tentado culpar o próprio amante.

Durante as investigações, foi descoberta a participação dela na morte de Neil, em abril. Polícia achou conversas entre Ana Paula e Michele, em que as duas cogitavam matar o idoso com feijoada envenenada.

Ana Paula também é suspeita de outros assassinatos provocados por envenenamento em Guarulhos. Ela, que está presa preventivamente desde o mês passado, já foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo. Vítimas supostamente mortas por Ana Paula em Guarulhos são dois homens e uma mulher, em crimes que ocorreram em janeiro, abril e maio deste ano. As motivações não foram informadas.

Justiça paulista aceitou denúncia do MP e classificou Ana Paula como uma "verdadeira serial killer". Em decisão proferida em setembro, o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos, manteve a prisão cautelar dela "para resguardar a ordem pública".

[Ana Paula] evidencia total desprezo com a vida humana e o risco [de sua liberdade] representa [perigo] para a ordem pública, tratando-se de [ela ser] verdadeira serial killer
Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos

Filha foi presa e corpo exumado

Michele foi detida na quarta-feira quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo, zona norte do Rio. Em nota, a polícia informou que ela foi "identificada como integrante do grupo criminoso" que matou seu pai.

Neil foi assassinado em abril, aos 65 anos, na Baixada Fluminense. Ele morreu horas após consumir uma feijoada servida em um almoço de família. Internado no hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, a causa da morte foi registrada na como insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva.

Restos mortais da vítima foram exumados nesta quinta-feira. Eles serão submetidos a uma análise para confirmar o envenenamento.

