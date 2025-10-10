Mega Oferta Amazon: Kit com 10 potes herméicos Electrolux está por R$ 76

O Guia de Compras UOL encontrou um kit com dez potes herméticos da Electrolux com 21% de desconto, saindo por R$ 76,42 na Mega Oferta Amazon Prime. O desconto é válido apenas para assinantes do Amazon Prime, mas quem não é pode assinar gratuitamente por 30 dias e ter acesso às promoções, que terminam hoje.

Os recipientes são úteis para armazenar as marmitas da semana, sobras das refeições, legumes e verduras, além de ajuda a organizar a geladeira. Também está disponível um conjunto com 12 potes, que sai por R$ 99,90. Confira abaixo as características do modelo e o que diz quem já o comprou.

O que a Electrolux diz sobre os potes?

Fechamento hermético

Sistema de vedação com borracha

Feitos de plástico resistente sem BPA (substância que pode prejudicar nossa saúde)

Não vaza

Ajuda a manter alimentos frescos por mais tempo

Evita que cheiros se espalhem pela geladeira

Podem ser usados para congelar alimentos no freezer

Podem ser lavados na lava-louças

São de diferentes tamanhos, sendo o menor com as medidas 12 x 9 x 6,5 cm e o maior, 20 x 15 x 10 cm

O que dizem os consumidores

Os kits com dez e 12 unidades têm quase 45 mil avaliações de consumidores, com nota média de 4,9 (do total de cinco estrelas). Confira alguns comentários sobre o produto.

Ótima qualidade, sem contar que são muito bonitos. A minha geladeira ficou muito organizada. Eveline Ferreira

Produto de qualidade, já estou em dois anos de uso, e permanecem conservados. Uso na máquina de lavar louça e congelador, além de terem ótima vedação. Suelen Alcoforado

Os potes são lindos. Têm um design maravilhoso e são bem resistentes. Os tamanhos também são ótimos. Muito satisfeita com a minha compra. Se tivesse outros potes de modelos diferentes, compraria também. Milena

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores citam que esperavam que os potes fossem maiores.

Produtos de boa qualidade. Porém, uma grande quantidade de potes pequenos. Robson Flauzino

Sendo honesto, o produto poderia ser um pouco melhor. Em relação ao tamanho, tanto na imagem quanto em fotos, os itens do kit parecem ser maiores do que realmente são. Victor Bernardo

Potes pequenos, para solteiros podem servir para arroz e feijão, mas, para família, servem apenas para acondicionar pequenas coisas. Marcos Aurélio da Silva

