Mega Oferta Amazon: Kit com 10 potes herméicos Electrolux está por R$ 76
O Guia de Compras UOL encontrou um kit com dez potes herméticos da Electrolux com 21% de desconto, saindo por R$ 76,42 na Mega Oferta Amazon Prime. O desconto é válido apenas para assinantes do Amazon Prime, mas quem não é pode assinar gratuitamente por 30 dias e ter acesso às promoções, que terminam hoje.
Os recipientes são úteis para armazenar as marmitas da semana, sobras das refeições, legumes e verduras, além de ajuda a organizar a geladeira. Também está disponível um conjunto com 12 potes, que sai por R$ 99,90. Confira abaixo as características do modelo e o que diz quem já o comprou.
O que a Electrolux diz sobre os potes?
Fechamento hermético
Sistema de vedação com borracha
Feitos de plástico resistente sem BPA (substância que pode prejudicar nossa saúde)
Não vaza
Ajuda a manter alimentos frescos por mais tempo
Evita que cheiros se espalhem pela geladeira
Podem ser usados para congelar alimentos no freezer
Podem ser lavados na lava-louças
São de diferentes tamanhos, sendo o menor com as medidas 12 x 9 x 6,5 cm e o maior, 20 x 15 x 10 cm
O que dizem os consumidores
Os kits com dez e 12 unidades têm quase 45 mil avaliações de consumidores, com nota média de 4,9 (do total de cinco estrelas). Confira alguns comentários sobre o produto.
Ótima qualidade, sem contar que são muito bonitos. A minha geladeira ficou muito organizada. Eveline Ferreira
Produto de qualidade, já estou em dois anos de uso, e permanecem conservados. Uso na máquina de lavar louça e congelador, além de terem ótima vedação. Suelen Alcoforado
Os potes são lindos. Têm um design maravilhoso e são bem resistentes. Os tamanhos também são ótimos. Muito satisfeita com a minha compra. Se tivesse outros potes de modelos diferentes, compraria também.Milena
Pontos de atenção
Por outro lado, alguns compradores citam que esperavam que os potes fossem maiores.
Produtos de boa qualidade. Porém, uma grande quantidade de potes pequenos. Robson Flauzino
Sendo honesto, o produto poderia ser um pouco melhor. Em relação ao tamanho, tanto na imagem quanto em fotos, os itens do kit parecem ser maiores do que realmente são. Victor Bernardo
Potes pequenos, para solteiros podem servir para arroz e feijão, mas, para família, servem apenas para acondicionar pequenas coisas. Marcos Aurélio da Silva
