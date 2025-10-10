Topo

Notícias

Por que Trump não ganhou o Nobel da Paz? Leia recados do comitê

O presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca - Jim Watson - 9.jul.25/AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca Imagem: Jim Watson - 9.jul.25/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 11h03Atualizada em 10/10/2025 11h03

María Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro na Venezuela, venceu o prêmio Nobel da Paz de 2025, frustrando as expectativas do presidente dos EUA, Donald Trump, que fez campanha para ser laureado. O comitê norueguês do Nobel deixou recados ao republicano durante o anúncio da vencedora.

O que aconteceu

Decisão se baseou "apenas no trabalho e na vontade de Alfred Nobel". Questionado sobre a campanha de Trump para levar prêmio, o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, afirmou que "na história longa desse prêmio Nobel da Paz já vimos campanha, cartas e muito mais. Este comitê se reúne em uma sala cheia de retratos de todos os laureados, e essa sala está repleta de coragem e integridade", disse.

Conforme o comitê, Machado cumpre os três critérios estabelecidos por Alfred Nobel para o prêmio. São eles: promover fraternidade entre nações, reduzir a militarização e trabalhar pela paz.

Ela demonstrou que as ferramentas da democracia também são as ferramentas da paz. María Corina Machado personifica a esperança de um futuro em que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes ouvidas.
Comitê do prêmio Nobel da Paz, em comunicado

Em outro momento do anúncio, sem mencionar Trump, Frydnes afirmou que a democracia está sob ataque. "Vivemos em um mundo onde a democracia está em declínio, onde cada vez mais regimes autoritários estão desafiando normas e recorrendo à violência. Quando autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", disse ao defender a escolha.

Sem citar nomes de políticos, júri fez críticas a ataques contra a democracia. "Foi a urna contra balas", afirmaram os organizadores do Nobel. "A democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Quando líderes autoritários tomam o poder, é essencial reconhecer os defensores da liberdade que se erguem e resistem", completaram.

Nobel da Paz de 2025 foi ofuscado por Trump

Presidente dos EUA fez campanha informal para ganhar prêmio, considerado um dos mais prestigiados do mundo. O norte-americano tem ressaltado seu trabalho para pôr fim a guerras. Ele disse ter acabado com sete guerras em oito meses, mas dados foram contestados.

Trump chegou a dizer que não receber o prêmio seria uma "ofensa aos norte-americanos". O presidente esperava fazer frente a quatro de seus antecessores, que ganharam o Nobel da Paz: Barack Obama, em 2009; Jimmy Carter, em 2002; Woodrow Wilson, em 1919; e Theodore Roosevelt, em 1906.

Casa Branca reagiu ao anúncio

Frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. "O Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz", escreveu o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.

O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade.
Porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula diz que Brasil será respeitado por Trump se mostrar 'autoridade moral'

Lesionado, Dani Olmo vai desfalcar Espanha contra Geórgia e Bulgária nas Eliminatórias

Machado diz que Nobel da Paz é um 'impulso' para 'conquistar a liberdade'

Humorista que deu pontapé em criança em Paris se apresenta à Justiça: 'Achei que era furto'

Gabinete de Netanyahu critica Comitê Nobel da Paz e enaltece Trump

México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

Exportação de tabaco em 2025 deve superar ano passado e atingir cerca de US$ 3 bi

O que se sabe sobre os últimos reféns vivos mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza

Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA

Fim do carimbo no passaporte: sistema digital para entrar no espaço Schengen entra em vigor

Relator da ONU classifica como 'crime de guerra' ataque israelense que feriu jornalistas da AFP no Líbano em 2023