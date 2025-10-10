Por que Trump não ganhou o Nobel da Paz? Leia recados do comitê

María Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro na Venezuela, venceu o prêmio Nobel da Paz de 2025, frustrando as expectativas do presidente dos EUA, Donald Trump, que fez campanha para ser laureado. O comitê norueguês do Nobel deixou recados ao republicano durante o anúncio da vencedora.

O que aconteceu

Decisão se baseou "apenas no trabalho e na vontade de Alfred Nobel". Questionado sobre a campanha de Trump para levar prêmio, o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, afirmou que "na história longa desse prêmio Nobel da Paz já vimos campanha, cartas e muito mais. Este comitê se reúne em uma sala cheia de retratos de todos os laureados, e essa sala está repleta de coragem e integridade", disse.

Conforme o comitê, Machado cumpre os três critérios estabelecidos por Alfred Nobel para o prêmio. São eles: promover fraternidade entre nações, reduzir a militarização e trabalhar pela paz.

Ela demonstrou que as ferramentas da democracia também são as ferramentas da paz. María Corina Machado personifica a esperança de um futuro em que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes ouvidas.

Comitê do prêmio Nobel da Paz, em comunicado

Em outro momento do anúncio, sem mencionar Trump, Frydnes afirmou que a democracia está sob ataque. "Vivemos em um mundo onde a democracia está em declínio, onde cada vez mais regimes autoritários estão desafiando normas e recorrendo à violência. Quando autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", disse ao defender a escolha.

Sem citar nomes de políticos, júri fez críticas a ataques contra a democracia. "Foi a urna contra balas", afirmaram os organizadores do Nobel. "A democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Quando líderes autoritários tomam o poder, é essencial reconhecer os defensores da liberdade que se erguem e resistem", completaram.

Nobel da Paz de 2025 foi ofuscado por Trump

Presidente dos EUA fez campanha informal para ganhar prêmio, considerado um dos mais prestigiados do mundo. O norte-americano tem ressaltado seu trabalho para pôr fim a guerras. Ele disse ter acabado com sete guerras em oito meses, mas dados foram contestados.

Trump chegou a dizer que não receber o prêmio seria uma "ofensa aos norte-americanos". O presidente esperava fazer frente a quatro de seus antecessores, que ganharam o Nobel da Paz: Barack Obama, em 2009; Jimmy Carter, em 2002; Woodrow Wilson, em 1919; e Theodore Roosevelt, em 1906.

Casa Branca reagiu ao anúncio

Frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. "O Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz", escreveu o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.