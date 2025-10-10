Topo

Notícias

Polícia encontra fábrica que adulterava bebidas em SP e está ligada a mortes por metanol

São Paulo

10/10/2025 11h43

A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira, 10, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, uma fábrica clandestina que distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais, que está ligada à primeira morte de intoxicação por metanol no Brasil. A ação, realizada por meio da Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Meio Ambiente e do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, cumpre mandados de busca e apreensão em estabelecimentos ligados à venda de bebidas alcoólicas contaminadas com substância.

"Os agentes chegaram até o local após investigarem a morte da primeira vítima por intoxicação. O homem passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois. O bar onde ele consumiu a bebida foi vistoriado e as equipes apreenderam nove garrafas", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ainda de acordo com a pasta, peritos detectaram a presença de metanol em oito desses produtos, com percentuais que variavam de 14,6% a 45,1%.

O proprietário do bar admitiu em depoimento que comprou as garrafas de uma distribuidora ilegal, que fabricava as bebidas usando etanol de postos de combustível misturado com metanol, um composto altamente tóxico e proibido para consumo humano, segundo a polícia.

Outros endereços estão sendo vistoriados

Além de São Bernardo do Campo, endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista também foram vistoriados. "Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos", segundo a SSP. Na operação, a polícia apreendeu garrafas, bebidas, celulares e outros itens para análise. As investigações continuam para identificar os envolvidos e a procedência dos produtos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Gabinete de Netanyahu critica Comitê Nobel da Paz e enaltece Trump

México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

Exportação de tabaco em 2025 deve superar ano passado e atingir cerca de US$ 3 bi

O que se sabe sobre os últimos reféns vivos mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza

Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA

Fim do carimbo no passaporte: sistema digital para entrar no espaço Schengen entra em vigor

Relator da ONU classifica como 'crime de guerra' ataque israelense que feriu jornalistas da AFP no Líbano em 2023

Tagliaferro tem cautelares revogadas na Justiça, mas não pode deixar Itália

Polícia encontra fábrica que adulterava bebidas em SP e está ligada a mortes por metanol

Medida inédita: Tesouro dos EUA já intervém no mercado argentino para salvar o plano econômico de Milei

Barroso e mais cinco: quem são os ministros que anteciparam saída do STF