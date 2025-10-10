Polícia encontra fábrica que adulterava bebidas em SP e está ligada a mortes por metanol

A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira, 10, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, uma fábrica clandestina que distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais, que está ligada à primeira morte de intoxicação por metanol no Brasil. A ação, realizada por meio da Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Meio Ambiente e do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, cumpre mandados de busca e apreensão em estabelecimentos ligados à venda de bebidas alcoólicas contaminadas com substância.

"Os agentes chegaram até o local após investigarem a morte da primeira vítima por intoxicação. O homem passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois. O bar onde ele consumiu a bebida foi vistoriado e as equipes apreenderam nove garrafas", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ainda de acordo com a pasta, peritos detectaram a presença de metanol em oito desses produtos, com percentuais que variavam de 14,6% a 45,1%.

O proprietário do bar admitiu em depoimento que comprou as garrafas de uma distribuidora ilegal, que fabricava as bebidas usando etanol de postos de combustível misturado com metanol, um composto altamente tóxico e proibido para consumo humano, segundo a polícia.

Outros endereços estão sendo vistoriados

Além de São Bernardo do Campo, endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista também foram vistoriados. "Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos", segundo a SSP. Na operação, a polícia apreendeu garrafas, bebidas, celulares e outros itens para análise. As investigações continuam para identificar os envolvidos e a procedência dos produtos.