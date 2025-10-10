Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

São Paulo, 10 - O plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcançava na última semana 25,6% da área total projetada, de 7,8 milhões de hectares, informou, nesta quinta-feira, 9, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na semana, o avanço foi de 5,8 pontos porcentuais. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 7,9 pontos porcentuais adiantados. O ritmo de plantio até agora é o segundo maior nas últimas dez temporadas.Segundo a bolsa, os trabalhos avançam mais rapidamente no centro da área agrícola, com destaque para a província de Entre Rios e o centro-norte de Santa Fé, onde já foi completada a semeadura de milho precoce. Já a situação no centro e oeste de Buenos Aires continua delicada devido ao excesso hídrico. Produtores na região alertaram que, se o plantio de milho precoce não for realizado até meados de outubro, a área remanescente será redirecionada para o milho tardio.Quanto ao trigo, 96% da safra apresentava condição entre normal e excelente na última semana, ante 97% na semana anterior. A bolsa destacou que, até o momento, as perspectivas são de altos rendimentos.