Topo

Notícias

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

10/10/2025 09h00

São Paulo, 10 - O plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcançava na última semana 25,6% da área total projetada, de 7,8 milhões de hectares, informou, nesta quinta-feira, 9, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na semana, o avanço foi de 5,8 pontos porcentuais. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 7,9 pontos porcentuais adiantados. O ritmo de plantio até agora é o segundo maior nas últimas dez temporadas.Segundo a bolsa, os trabalhos avançam mais rapidamente no centro da área agrícola, com destaque para a província de Entre Rios e o centro-norte de Santa Fé, onde já foi completada a semeadura de milho precoce. Já a situação no centro e oeste de Buenos Aires continua delicada devido ao excesso hídrico. Produtores na região alertaram que, se o plantio de milho precoce não for realizado até meados de outubro, a área remanescente será redirecionada para o milho tardio.Quanto ao trigo, 96% da safra apresentava condição entre normal e excelente na última semana, ante 97% na semana anterior. A bolsa destacou que, até o momento, as perspectivas são de altos rendimentos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Cecafé: exportação de café cai 18,4% em setembro, mas receita sobe 11,1%

Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)