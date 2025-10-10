'Pitadas de psicopatia': como foi a briga histórica de Barroso x Gilmar

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria ontem, protagonizou uma briga histórica com o colega Gilmar Mendes em 2018.

Como foi o conflito no passado?

Em março de 2018, Barroso disse que Gilmar era uma "pessoa horrível, mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia". "Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, com um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso", completou.

Ofensas ocorreram após Gilmar criticar uma decisão da 1ª Turma do STF sobre aborto. Ele afirmou que havia ministros que se sentiam "iluminados" e que davam uma de "esperto" para conseguir um despacho sobre o tema. O ministro referia-se ao episódio em que a turma, em 2016, permitiu descriminalizar o aborto nos três primeiros meses de gravidez, a partir do voto de Barroso, que foi relator do caso.

Barroso argumentou que o que estavam julgando naquele momento não tinha nada a ver com a decisão do passado. Em seguida, também falou que Gilmar não conseguia articular argumentos e que vivia para ofender as pessoas: "Só ofende as pessoas, qual é a sua ideia, a sua proposta? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É bílis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível".

A presidente do Supremo na época, Cármen Lúcia, tentou acalmar os ânimos —mas em vão. Barroso continuou os ataques ao colega, dizendo que era muito penoso para todos do Tribunal ter de conviver com ele. "Não tem ideia, não tem patriotismo, está atrás de algum interesse que não seja a Justiça", acrescentou.

Gilmar pediu a palavra para rebater, enquanto Cármen anunciava o encerramento da sessão. "Presidente, por favor. Estou com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche seu escritório de advocacia."

A sessão foi suspensa pela presidente para intervalo. Cerca de 40 minutos depois, os ministros retornaram, sem que houvesse qualquer menção ao bate-boca.

Gilmar disse não guardar mágoas

Barroso comunicou ontem a decisão de aposentadoria, chorou e foi aplaudido. Ele fez o anúncio aos demais ministros ao final da sessão no plenário e se emocionou ao ler o discurso. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", declarou.

Na sequência, Gilmar fez uma homenagem a ele e disse não "guardar mágoas". "Não guardo mágoas, o compromisso tem que ser com a instituição, isso que é fundamental e a lição que todos devemos cultivar. Olhemos para frente e saibamos ser dignos das funções que nós recebemos, da dádiva que tivemos de contribuir com a constituição de um país melhor."

Ele também elogiou a trajetória de Barroso na Corte. "Tenho certeza que a história vai reconhecer seu papel, não só da sua judicatura marcante, mas também dos dois anos que de modo bastante desafiador marcaram a sua gestão. Vossa excelência trilhou o melhor caminho, um grande abraço, seja feliz", finalizou. Os dois ainda se abraçaram em seguida.

*Com informações da Reuters