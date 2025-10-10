Topo

Notícias

'Pitadas de psicopatia': como foi a briga histórica de Barroso x Gilmar

do UOL

Do UOL, em São Paulo*

10/10/2025 13h13

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria ontem, protagonizou uma briga histórica com o colega Gilmar Mendes em 2018.

Como foi o conflito no passado?

Em março de 2018, Barroso disse que Gilmar era uma "pessoa horrível, mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia". "Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, com um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso", completou.

Ofensas ocorreram após Gilmar criticar uma decisão da 1ª Turma do STF sobre aborto. Ele afirmou que havia ministros que se sentiam "iluminados" e que davam uma de "esperto" para conseguir um despacho sobre o tema. O ministro referia-se ao episódio em que a turma, em 2016, permitiu descriminalizar o aborto nos três primeiros meses de gravidez, a partir do voto de Barroso, que foi relator do caso.

Relacionadas

Lula vai anunciar substituto de Barroso no STF 'em breve', diz Randolfe

Barroso anunciou aposentadoria; saiba o que acontece agora

Moraes aponta má-fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro

Barroso argumentou que o que estavam julgando naquele momento não tinha nada a ver com a decisão do passado. Em seguida, também falou que Gilmar não conseguia articular argumentos e que vivia para ofender as pessoas: "Só ofende as pessoas, qual é a sua ideia, a sua proposta? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É bílis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível".

A presidente do Supremo na época, Cármen Lúcia, tentou acalmar os ânimos —mas em vão. Barroso continuou os ataques ao colega, dizendo que era muito penoso para todos do Tribunal ter de conviver com ele. "Não tem ideia, não tem patriotismo, está atrás de algum interesse que não seja a Justiça", acrescentou.

Gilmar pediu a palavra para rebater, enquanto Cármen anunciava o encerramento da sessão. "Presidente, por favor. Estou com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche seu escritório de advocacia."

A sessão foi suspensa pela presidente para intervalo. Cerca de 40 minutos depois, os ministros retornaram, sem que houvesse qualquer menção ao bate-boca.

Gilmar disse não guardar mágoas

Barroso comunicou ontem a decisão de aposentadoria, chorou e foi aplaudido. Ele fez o anúncio aos demais ministros ao final da sessão no plenário e se emocionou ao ler o discurso. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", declarou.

Na sequência, Gilmar fez uma homenagem a ele e disse não "guardar mágoas". "Não guardo mágoas, o compromisso tem que ser com a instituição, isso que é fundamental e a lição que todos devemos cultivar. Olhemos para frente e saibamos ser dignos das funções que nós recebemos, da dádiva que tivemos de contribuir com a constituição de um país melhor."

Ele também elogiou a trajetória de Barroso na Corte. "Tenho certeza que a história vai reconhecer seu papel, não só da sua judicatura marcante, mas também dos dois anos que de modo bastante desafiador marcaram a sua gestão. Vossa excelência trilhou o melhor caminho, um grande abraço, seja feliz", finalizou. Os dois ainda se abraçaram em seguida.

*Com informações da Reuters

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Pitadas de psicopatia': como foi a briga histórica de Barroso x Gilmar

Relator da ONU qualifica como 'crime de guerra' ataque israelense contra jornalistas no Líbano em 2023

Alemanha, Reino Unido e França pedem ao Conselho de Segurança da ONU que apoie um plano de paz para Gaza

Alemanha, Reino Unido e França 'decididos a retomar' negociações nucleares com Irã

Especialista no movimento Antifa deixa os EUA após ameaças de morte

Alemanha, Reino Unido e França 'decididos a retomar' negociações nucleares com Irã (comunicado conjunto)

O que é a 'falsa couve' que deixou quatro pessoas em estado grave em MG

Suicídio registra maior aumento nas Américas do que no resto do mundo, alerta organização

Estudante é suspeita de matar 10 cães para testar veneno antes de assassinar idoso com feijoada

Filipe Martins rejeita Defensoria Pública após Moraes afastar advogados

Trump critica China por tornar-se 'muito hostil' e diz que já não tem razões para ver Xi