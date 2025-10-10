Topo

PGR defende 'legitimidade exclusiva' para denunciar ministro do STF

Imagem: Ton Molina/STF
Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 23h09Atualizada em 10/10/2025 23h11

A PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu que tenha "legitimidade exclusiva" para denunciar crimes de responsabilidade de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) ao Senado —que pode acarretar processo de impeachment de algum magistrado.

O que aconteceu

Lei atual permite que "todo cidadão" denuncie ministros do STF por crimes de responsabilidade. PGR aponta que há uma "banalização do instrumento". Prevista na Lei de Impeachment, de 1950, a possibilidade de todo cidadão fazer a denúncia —a chamada "legitimidade amplíssima"— não condiz com a Constituição atual, defendeu a procuradoria.

A legitimidade amplíssima está assentada na legislação de 1950, no art. 41 da Lei n. 1.079. Como se vê, a opção não mais condiz com o momento constitucional diverso daquele em que se tornou norma. É o caso de se dar o dispositivo como não recebido pelo constituinte de 1988, esclarecendo-se a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para o ato.
PGR

PGR apontou "necessidade de especial cuidado" com possíveis "consequências institucionais" ao imputar crime de responsabilidade a um ministro. "Há de se deduzir do sistema constitucional a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para deduzir acusação por crime de responsabilidade perante o Senado Federal", diz manifestação do órgão.

Manifestação da PGR ocorreu em ações apresentadas pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) e pelo partido Solidariedade no STF. O relator da ação na corte é o ministro Gilmar Mendes.

Atualmente, um ministro pode sofrer impeachment com o voto de maioria simples do Senado, ou a metade dos parlamentares presentes em plenário. Assim, se 41 senadores estiverem presentes, basta que 21 deles votem de forma favorável para afastar um integrante do Supremo.

AMB e Solidariedade sugerem que processo de impeachment de ministros se iguale ao de presidente. Com a mudança, passaria a ocorrer apenas com maioria qualificada ou 2/3 dos 81 senadores. Se 80 senadores estiverem presentes, será necessário que 41 votem a favor pelo afastamento.

PGR se manifestou contra a possibilidade de afastamento automático do ministro após o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade. O órgão alega que o afastamento desfalca o tribunal, "que não tem, ao contrário do presidente da República, um substituto".

