Pesquisa mostra panorama do racismo em crianças de 0 a 6 anos

Qual o olhar da população sobre o racismo durante a primeira infância, ou seja, em crianças de 0 a 6 anos?

Amadurecer esse debate é um dos objetivos da pesquisa "Panorama da Primeira Infância: O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros seis anos de vida", encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ao Datafolha.

De abrangência nacional, a pesquisa ouviu 2.206 pessoas, sendo 822 responsáveis pelo cuidado de bebês e crianças de 0 a 6 anos.

Os dados inéditos do recorte racial foram publicados nesta semana. Segundo a pesquisa:

63% dos responsáveis por crianças de 0 a 6 anos acredita que o racismo é comum e também atinge a primeira infância. Essa percepção é mais forte entre mulheres, jovens e pessoas com maior renda e escolaridade;

22% reconhecem o racismo, mas o consideram quase inexistente na primeira infância;

16% dos responsáveis por crianças relataram que elas já sofreram racismo. Os casos são mais comuns entre as de 4 e 6 anos, possivelmente porque as menores ainda não reconhecem ou verbalizam a discriminação;

Creches e pré-escolas são os ambientes mais citados em que a criança já sofreu racismo, mencionados por 54% dos cuidadores.

Leia mais sobre o assunto

***

PEGA A VISÃO

Negra Li volta ao rap após sete anos sem gravar: 'Fui muitas vezes silenciada' Imagem: Rodrigo Koraicho/Divulgação

"Estou vivendo meu melhor momento de autonomia. Criei pra mim essa liberdade de poder estar à frente do meu trabalho, como empresária também"

Negra Li, cantora

Negra Li vive um momento especial. São 30 anos de uma trajetória que ajudou a moldar o rap nacional, iniciada ainda nos anos 1990, no grupo RZO, quando seu talento logo acendeu os holofotes sobre a presença feminina no gênero. Agora, mais madura e dona de si, a artista depura uma vida inteira dedicada à música com o novo disco "O Silêncio que Grita", que marca sua volta ao rap, após sete anos.

A rapper apresenta o show dessa nova fase no TOCA Sessions, que acontece nesta sexta (10), no Cine Joia, em São Paulo (Retire seu ingresso aqui). A noite ainda conta com show de Stefanie, uma das vozes mais afiadas da nova geração do rap, e discotecagem da Larinhx, que assume as pick-ups na sequência. Leia Mais

***

NÓS NA SEMANA

Jogador comete racismo no Paraná, leva soco, sai de ambulância e é demitido Leia mais

Marina Silva negocia com PSB, PT e PSOL para disputar Senado por SP Leia mais

Boa ação? Por que os EUA deram um país inteiro para escravizados libertos Leia mais

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leva prêmio milionário

'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia Leia mais

Movimento pela Equidade Racial oferece mais de 60 mil bolsas de estudos para pessoas negras Leia mais

NOSSOS OLHARES

Josemeire Alves Pereira e Simone de Assis

Com racismo, não há democracia: justiça de transição e reparação histórica Leia mais

MM Izidoro

O PodPah e a Nova Era da Mídia Brasileira Leia mais

Joildo Santos

Paradoxo da educação, mesmo diplomados jovens ficam sem oportunidades Leia mais