Perdas em Wall Street se aprofundam após Trump ameaçar mais tarifas sobre a China por disputa sobre terras raras

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - A calma de Wall Street foi abalada nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou os mercados com a ameaça de um "forte aumento" nas tarifas sobre as importações chinesas devido a uma disputa sobre terras raras, fazendo com que os índices caíssem e a volatilidade aumentasse.

Em uma postagem no Truth Social, Trump também cancelou sua reunião planejada com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul. Ele disse que Pequim está enviando cartas aos países para informá-los que planeja impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras.

A forte liquidação dos índices interrompeu uma semana relativamente tranquila para os mercados, que vinham avançando com as expectativas de uma política monetária mais frouxa, e ressaltou o quanto o sentimento dos investidores continua sensível à incerteza comercial.

Um nova piora das tensões comerciais entre os EUA e a China pode pesar sobre o crescimento global e afetar as perspectivas para as empresas norte-americanas, que já estão enfrentando custos mais altos.

"Ele pegou o mercado desprevenido novamente e lançou mais pontos de interrogação", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

O Dow Jones Industrial Average caía 1,20%, para 45.803,84 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,56%, a 6.629,77 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 2,05%, para 22.552,86 pontos.

"Finalmente superamos o pior das preocupações com tarifas e agora nos deparamos novamente com outra rodada delas", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

O setor de tecnologia do S&P 500 perdia 2%, o financeiro caía 1,4% e o setor de energia tinha queda de 1,8%.

A China produz mais de 90% das terras raras processadas e ímãs de terras raras do mundo, que são essenciais para produtos que vão desde veículos elétricos e motores de aeronaves até radares militares.

O recrudescimento das tensões entre as duas maiores economias globais pode desencadear grandes interrupções na cadeia de oferta, principalmente para empresas de tecnologia, veículos elétricos e defesa.

O índice de volatilidade CBOE, indicador de medo dos investidores, atingiu o maior valor em um mês.

(Reportagem de Niket Nishant, Sukriti Gupta, Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)