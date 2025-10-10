Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

Por Vladyslav Smilianets e Anastasiia Malenko

KIEV (Reuters) - Grande parte de Kiev ficou na escuridão na madrugada de sexta-feira, depois que drones e mísseis russos atingiram instalações de energia ucranianas, cortando a energia e a água das residências e interrompendo uma importante ligação de metrô através do rio Dnipro.

No mais recente ataque em massa contra o sistema de energia com a aproximação do inverno, a eletricidade foi interrompida em nove regiões e cerca de 600.000 residências ficaram temporariamente sem energia em todo o país.

Uma criança de sete anos morreu quando sua casa foi atingida no sudeste e pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

Um bloco de apartamentos no centro de Kiev foi danificado por um projétil, enquanto na margem esquerda do rio Dnipro, que divide a capital, multidões esperavam nos pontos de ônibus com o metrô fora de operação e as pessoas enchiam garrafas de água nos pontos de distribuição.

"Não dormimos nada", disse Liuba, uma aposentada, enquanto coletava água. "A partir das 2h30 da manhã, havia muito barulho. Às 3h30, não tínhamos eletricidade, nem gás, nem água. Nada."

ZELENSKIY PEDE DEFESAS AÉREAS E SANÇÕES

Os ucranianos estão se preparando para um inverno rigoroso, enquanto a guerra em grande escala se aproxima de seu quarto aniversário. A Rússia intensificou os ataques ao sistema de energia nas últimas semanas, atingindo usinas de energia e instalações de produção de gás, e as autoridades locais estão lutando com a escala de reparos necessários.

"É precisamente a infraestrutura civil e de energia que é o principal alvo dos ataques da Rússia antes da temporada de aquecimento", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no X.

Pedindo mais apoio dos aliados de Kiev, ele declarou: "O que é necessário não é uma fachada, mas uma ação decisiva -- dos Estados Unidos, da Europa e do G7 -- no fornecimento de sistemas de defesa aérea e na aplicação de sanções."

Segundo ele, a Rússia usou mais de 450 drones e 30 mísseis no último ataque. As defesas aéreas da Ucrânia não são páreo para barragens regulares em tal escala.

A Força Aérea da Ucrânia disse que havia derrubado 405 dos 465 drones e 15 dos 32 mísseis nesse ataque.

A Rússia afirmou que seus ataques noturnos foram em resposta aos ataques da Ucrânia contra instalações civis russas.

A Ucrânia lança regularmente ataques de drones contra a Rússia, concentrando-se em instalações petrolíferas, embora em uma escala muito menor. Kiev diz que quer forçar Moscou, que iniciou a guerra, a negociar um acordo de paz de boa fé.

(Reportagem de Vladyslav Smilianets, Anastasiia Malenko, Yuliia Dysa, Gleb Garanich e Ron Popeski)