Pacaembu Construtora aprova emissão de ações PN "resgatáveis"

10/10/2025 19h23

SÃO PAULO (Reuters) - A Pacaembu Construtora anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a criação de ações preferenciais "resgatáveis", segundo ata de reunião do colegiado da companhia.

Os papéis terão direito a voto e farão jus a dividendos em igualdade com as ações ordinárias, e terão prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da companhia, segundo o documento.

O conselho também aprovou um aumento de capital de até R$350 milhões com compromisso de subscrição mínima de R$344 milhões pelos atuais acionistas da companhia: Eduardo Robson Raineri de Almeida, Wilson de Almeida Júnior, Victor Bassan de Almeida, Fernando Bassan de Almeida, Júlia Helena de Almeida Honda e Frederico de Almeida Escobar.

As ações PN resgatáveis serão subscritas pelo preço de R$6,01 e a subscrição particular será de até 58,2 milhões de papeis.

