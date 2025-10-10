Topo

Notícias

OpenAI planeja construir megacentro de dados na Patagônia argentina, diz governo

10/10/2025 18h30

A empresa americana OpenAI, criadora do ChatGPT, assinou uma carta de intenções para construir um megacentro de dados para a inteligência artificial na Patagônia argentina, o primeiro do tipo na América Latina, anunciou o governo do presidente Javier Milei nesta sexta-feira (10).

O projeto, com o nome de Startgate Argentina, em sociedade com a empresa local Sur Energy, representará um investimento de 25 bilhões de dólares (R$ 136 bilhões), informou a Presidência em um comunicado.

O projeto se enquadra em uma política de incentivos ao investimento estrangeiro com amplos benefícios fiscais e aduaneiros por 30 anos, lançado por Milei em 2024 para setores estratégicos.

O anúncio se seguiu a uma reunião que o argentino manteve nesta sexta com diretores da OpenAI e da Sur Energy.

O centro de dados é projetado em uma escala suficiente "capaz de abrigar a próxima geração de computação de IA e alcançar uma capacidade de até 500 MW", afirmou a Presidência.

Nem sua localização exata, nem a data de início do projeto foram informados.

O projeto tinha sido antecipado por Sam Altman, diretor-geral da OpenAI.

O projeto Stargate Argentina, com investimentos em vários países, abrange cerca de 500 bilhões de dólares (R$ 2,7 trilhões) em investimentos em novos centros de dados.

Em entrevista à AFP, Fidji Simo, número dois da empresa OpenAI, rechaçou que os investimentos faraônicos em infraestrutura de inteligência artificial possam virar uma bolha, e as definiu como "a nova realidade" para atender à demanda dos usuários.

"Trata-se de um novo investimento maciço na potência de cálculo em um momento em que carecemos desesperadamente dela para muitos usos que as pessoas querem", disse Simo.

"Acredito que o mundo realmente vai mudar e se dar conta de que a potência de cômputo é o recurso mais estratégico", acrescentou.

sa/val/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Alemanha goleia Luxemburgo (4-0) e reassume liderança do Grupo A das Eliminatórias

STJ confirma condenação de Fernando Cury por importunação sexual e o torna inelegível

Bélgica empata com Macedônia do Norte e se complica nas Eliminatórias da Copa de 2026

Filho de policial é morto em ação da PF no Pará, e família acusa agentes

Carla Araújo: Com 'missão eleitoral', Pacheco perde força para vaga no STF

OpenAI planeja construir megacentro de dados na Patagônia argentina, diz governo

Presidente do BNDES defende retomar combate a negacionismo climático

Com golaço e assistência, Mbappé coloca França mais perto da Copa de 2026

Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

São Paulo confirma 25 casos de intoxicação por metanol e investiga mais 160

Preço do petróleo cai com cessar-fogo em Gaza e tensão comercial