Ofensivo, Brasil de Ancelotti goleia a Coreia do Sul por 5 a 0, ganha elogios e empolga

Foi tranquilamente a melhor exibição da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, em cinco jogos disputados sob o comando do técnico italiano. Uma evolução que gera empolgação na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira, o Brasil goleou a Coreia do Sul, por 5 a 0, em amistoso disputado em Seul. Escalada de forma ofensiva com quatro atacantes, a equipe teve ótimo desempenho e ganhou elogios de todos os lados.

Tiago Leme, de Seul, para a RFI

"Foi uma partida completa em todos os aspectos. Nossa trajetória rumo à Copa do Mundo começou bem, porque a equipe jogou muito bem. Gostei do jogo, obviamente, porque o time mostrou muita qualidade", elogiou Ancelotti.

"Dá confiança para todo mundo. Todos os atacantes conseguiram fazer gols e dar assistência, assim a gente ganha confiança para a Copa do Mundo. Temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível. Já falta muito pouco. Estamos com treinador novo, conseguimos ganhar os jogos com o mister. Temos que continuar assim", analisou Vini Júnior.

Sob muita chuva na capital sul-coreana, a seleção brasileira não deu chances aos donos da casa, com um ataque poderoso no esquema 4-2-4, e pouco sofreu defensivamente. Foi a maior vitória do time no ciclo para o Mundial do próximo ano. O primeiro gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, marcado pelo garoto Estevão, aproveitando belo passe de Bruno Guimarães. Aos 40 minutos, em jogada com a participação de Vinícius Júnior, Casemiro deu a assistência e Rodrygo balançou as redes.

Logo no início da segunda etapa, com 1 minuto, Estevão aproveitou erro da defesa da Coreia do Sul, roubou a bola e chutou para fazer o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Brasil. Não deu nem tempo de os asiáticos assimilarem o golpe. Aos 2 minutos, o entrosamento do Real Madrid funcionou novamente, Vini Júnior deu o passe e Rodrygo marcou mais uma vez. O quinto gol brasileiro saiu aos 32 minutos, com recuperação de bola de Lucas Paquetá, lançamento de Matheus Cunha, arrancada e finalização para o gol de Vinícius Júnior: 5 a 0.

"Hoje o time mostrou que pode jogar a esse nível, com intensidade, com qualidade, com compromisso. Desde que eu estou aqui, eu falo do compromisso coletivo. Esta é uma base e depois quando a equipe tem esta base, eu tenho muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, com o compromisso, usamos também a qualidade, que também esses jogadores têm. Mas hoje, usamos a qualidade para fazer isso, e é o que a seleção precisa", explicou Carlo Ancelotti

Os elogios à atuação do Brasil não se limitaram ao treinador italiano e aos próprios atletas brasileiros. Eles passaram também pelos sul-coreanos e pela imprensa internacional. Mas apesar dos pontos positivos demonstrados em campo, Ancelotti e sua comissão técnica estão cientes de que há outros adversários mais fortes no caminho até o sonho do hexacampeonato Mundial.

A seleção brasileira volta a campo na terça-feira, diante do Japão, em amistoso em Tóquio, às 7h30 (horário de Brasília). O time vai fechar 2025 com mais duas partidas em novembro, que ainda não foram confirmadas pela CBF, mas devem ser contra Senegal e Tunísia, provavelmente em Londres e Paris.

Ficha técnica

Coreia do Sul 0 x 5 Brasil

Local: Seul World Cup Stadium, em Seul (COR)

Data/hora: 10/10/2025, às 8h (de Brasília)

Árbitro: Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e SAoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

Cartões amarelos: Kim Ju-Sung, Kim Min-Jae, Won Du-Jae (COR)

Gols: Estêvão, 13'/1ºT (0-1); Rodrygo, 40'/1ºT (0-2); Estêvão, 1'ºT (0-3); Rodrygo, 2'/2ºT (0-4); Vini Jr, 32'/2ºT (0-5)

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo, Seol Young Woo, Cho Yu-min, Kim Min-Jae (Park Jin-Seob), Kim Ju-sung e Lee Tae Seok; Hwang In-Beom (Castrop), Paik Seung-Ho, Lee Kang In (Lee Dong-Gyeong) e Lee Jae Sung (Hwang Hee-Chan); Son (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo.