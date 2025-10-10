Topo

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Imagem foi capturada às 18h41 em Barreiras (BA) - Vanessa Horita / Cedido ao UOL
Imagem foi capturada às 18h41 em Barreiras (BA) Imagem: Vanessa Horita / Cedido ao UOL
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 15h14

Moradores de Barreiras (BA) se deparam com um céu impressionante no final da tarde da última terça-feira, em que foi possível ver uma grande nuvem laranja em formato de "explosão".

O que aconteceu

A influenciadora Vanessa Horita foi uma das pessoas que se impressionou com a cena. A mulher contou ao UOL que todos os dias costuma ir para a sacada de seu apartamento observar o pôr do sol. Naquele dia, no entanto, ela conta que o horizonte não estava tão bonito como o usual.

De repente, Horita diz que viu o céu escurecer e se iluminar de laranja, em uma espécie de "explosão". "Quando eu postei a foto, muitos seguidores acharam que era IA ou algum tipo de filtro. Eu apenas cliquei às 18h41. Não mexi em configurações e nem adicionei nenhum filtro", relembra.

Os moradores também relataram que, no momento do fenômeno, ocorriam queimadas na Serra da Bandeira. "A foto em si é bem bonita. Dramática, eu diria. Porém o motivo é triste. Na nossa cidade vêm acontecendo queimadas constantemente", relata a mulher.

O que explica o efeito

Uma nuvem Cumulonimbus apareceu no céu e foi a responsável pelo formato inusitado observado. Gustavo Verardo, meteorologista da Electra Energy, explica que é ela um tipo de nuvem bastante densa, com formato vertical, de base escura e topo semelhante a uma bigorna e que pode atingir até 12 quilômetros de altitude.

Em outubro, a gente já começa a ter uma umidade maior na atmosfera elo país. Consequentemente, o início da estação úmida é marcado por chuvas isoladas, que é o caso dessa que aconteceu em Barreiras, com a formação dessa nuvem. Gustavo Verardo, meteorologista

A coloração laranja, por sua vez, se deu pelos focos de incêndio na região serrana. O especialista avalia que os materiais, partículas e fuligens gerados pelas queimadas se espalharam pela atmosfera e a cor alaranjada foi amplificada ainda mais pelos raios de sol do final da tarde.

