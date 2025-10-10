Topo

Novo modelo de crédito vai contribuir para potência da política monetária, diz Galípolo

10/10/2025 10h51

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o novo modelo de crédito imobiliário lançado nesta sexta-feira pelo governo federal vai contribuir para a potência da política monetária.

Sem entrar em detalhes sobre o novo modelo e seus efeitos sobre os juros, Galípolo afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não desejava paliativos, mas sim uma mudança estrutural no crédito imobiliário no Brasil, o que foi trabalhado pelo Banco Central.

Em discurso no evento de lançamento do novo modelo, em São Paulo, Galípolo também reiterou o compromisso do BC com a busca do centro da meta contínua de inflação, de 3%.

"É normal autoridades reclamarem da taxa de juros alta", afirmou. "É missão do presidente do BC buscar a meta de inflação", acrescentou.

(Reportagem de Eduardo Simões)

