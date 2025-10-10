Topo

Novas ameaças tarifárias de Trump derrubam STOXX 600 para perda semanal com queda de última hora

10/10/2025 14h24

Por Amir Orusov e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 recuou nesta sexta-feira, apagando ganhos semanais em uma queda de última hora, conforme temores de uma nova guerra comercial, desencadeada por novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalaram os nervos de investidores, que também se concentraram na França.

O STOXX 600 fechou em queda de 1,25%, a 564,16 pontos, em sua pior baixa intradiária em mais de um mês.

Trump ameaçou um "aumento maciço" das tarifas sobre as importações da China.

"Os comentários do presidente não são, obviamente, úteis para o mercado", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Finalmente superamos o pior das preocupações com as tarifas e agora nos deparamos novamente com outra rodada delas, e o tom de seus comentários foi certamente bastante agressivo."

O setor de automóveis derrapou ao fim da semana, com queda semanal de mais de 9%, tornando-se o de pior desempenho. As perdas acentuadas da Ferrari e da BMW pesaram bastante. O setor de serviços públicos, geralmente visto como substituto de títulos, foi o que mais avançou na semana.

Investidores também se concentraram na França, onde o presidente Emmanuel Macron se esforçou para nomear um novo primeiro-ministro antes de um prazo autoimposto, em meio a avisos do banco central francês de que o impasse político está começando a afetar o crescimento.

O índice de referência da França caiu 2% esta semana, conforme mercados foram abalados na segunda-feira depois que Sebastien Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo poucas horas depois de anunciar a formação do gabinete.

No dia, quase todos os setores recuaram de forma generalizada, com os de tecnologia e de luxo na liderança da queda.

No entanto, o setor imobiliário subiu 0,2%, interrompendo uma série de quatro dias de perdas, enquanto o de alimentos e bebidas avançou 0,3%, ampliando os ganhos para uma quarta sessão consecutiva.

Já o setor de recursos básicos caiu 2,5%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,86%, a 9.427,47 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,50%, a 24.241,46 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,53%, a 7.918,00 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,74%, a 42.047,50 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,69%, a 15.476,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,73%, a 8.169,87 pontos.

