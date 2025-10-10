Não perca suas coisas: como funcionam rastreadores de objetos estilo AirTag

Se você é daquelas pessoas que está sempre procurando suas chaves, carteira, bolsa ou mochila, os rastreadores de objetos podem te poupar muito estresse.

Esses pequenos dispositivos tecnológicos — popularizados pela AirTag, da Apple — permitem monitorar a localização de qualquer coisa à qual estejam acoplados. Compactos, geralmente em formato de moeda, chaveiro ou cartão, eles funcionam como uma espécie de etiqueta inteligente.

Diferente dos rastreadores GPS para veículos, por exemplo, que usam um chip com dados celulares para localização em tempo real, os rastreadores de objetos focam nas proximidades e utilizam uma vasta rede de aparelhos de outros usuários (de forma anônima e criptografada) para informar onde estão seus itens perdidos.

Outro uso que pode poupar muita dor de cabeça é durante viagens: colocar rastreadores na bagagem despachada ajuda a saber se ela chegou ao destino ou por onde se perdeu no meio do caminho.

Também podem ser aliadas no monitoramento de pets e até de crianças, idosos ou pessoas com deficiência intelectual.

Como os rastreadores de objetos funcionam?

São usadas diferentes tecnologias de localização, variando conforme o tipo de rastreador e a distância. Alguns exemplos:

Quando o objeto está perto de você (dentro do alcance do Bluetooth , como em casa), o dispositivo se conecta diretamente ao seu smartphone. Em alguns modelos, é possível acionar um alto-falante integrado para que o rastreador emita um sinal sonoro que ajude a encontrá-lo.

Modelos mais avançados, como a AirTag e a Galaxy SmartTag, da Samsung, utilizam a tecnologia de Banda Ultralarga (UWB) e a rede de aparelhos da respectiva marca. A Moto Tag, da Motorola, também conta com UWB e funciona por meio de integração com a rede de Localização do Google, envolvendo dispositivos Android de qualquer marca.

Isso tudo permite uma alta precisão. O aplicativo no seu celular (ou computador ou tablet) mostra a direção exata e a distância até o rastreador, transformando a busca em uma experiência guiada.

Como escolher o modelo ideal?

O mercado oferece diversas opções que se encaixam em diferentes ecossistemas de smartphones e faixas de preço. Fique atento aos seguintes pontos:

iPhone ou Android? A escolha ideal depende da marca do celular que você usa. AirTags só funcionam em modelos da Apple; Galaxy SmarTag em aparelhos Samsung; e Moto Tags em qualquer Android. Esses dispositivos de grandes fabricantes custam mais caro mas são os que oferecem a melhor experiência e a rede de busca mais ampla dentro de seus respectivos ecossistemas.

Tecnologias . Verifique o mecanismo de localização de cada tag (as melhores incluem UWB).

. Verifique o mecanismo de localização de cada tag (as melhores incluem UWB). Formato. Modelos estilo cartão podem funcionar melhor para carteiras, enquanto os rastreadores estilo moeda podem ser colocados em cases para que virem chaveiros ou até mesmo uma coleira para o seu pet.

