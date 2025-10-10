Topo

Notícias

MPF dá parecer favorável a volta de prefeito de São Bernardo ao cargo

São Paulo, 10

10/10/2025 17h03

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu nesta quinta-feira, 9, parecer favorável ao retorno de Marcelo Lima (Podemos) à Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP). Ele foi afastado do cargo em agosto após operação da Polícia Federal (PF) que apura corrupção e lavagem de dinheiro na administração municipal.

O parecer se refere a habeas corpus que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agora, o ministro relator do caso deve decidir sobre o pedido. Em decisão anterior, ele havia negado liminar à defesa.

Marcelo Lima foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), junto com outras nove pessoas. As investigações miram fraude de contratos públicos e desvio recursos por meio de empresas ligadas à Prefeitura.

No fim de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve o afastamento cautelar do prefeito após determinação do STJ para que o tribunal reavaliasse a medida.

A defesa recorreu, argumentando que a apresentação da denúncia encerra a necessidade de medidas cautelares, uma vez que as investigações já foram concluídas.

Desde que Lima foi afastado, a vice-prefeita Jessica Cormick está à frente da Prefeitura.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Macron volta a nomear demissionário Lecornu como primeiro-ministro da França (Presidência)

Índia estreita laços com o Talibã e diz que reabrirá a embaixada em Cabul

São Paulo entra em atenção para alagamentos; há alerta de chuva forte

Distrito de Berlim aplica multa inédita por cobrança abusiva de aluguel

Chuva interdita descida para o litoral norte pela Tamoios

Explosão em fábrica dos EUA deixa 19 desaparecidos (autoridades)

SovEcon eleva estimativa de produção de trigo da Rússia, a 87,8 mi de t

Ao menos 19 desaparecidos em explosão em fábrica dos EUA

Em Berlim, vice de Haddad busca verba para novo fundo florestal

Investigação da polícia de SP aponta relação entre postos de gasolina e bebidas com metanol

Defesa Civil de Gaza diz que encontrou 55 cadáveres após retirada de Israel