MPF dá parecer favorável a volta de prefeito de São Bernardo ao cargo

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu nesta quinta-feira, 9, parecer favorável ao retorno de Marcelo Lima (Podemos) à Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP). Ele foi afastado do cargo em agosto após operação da Polícia Federal (PF) que apura corrupção e lavagem de dinheiro na administração municipal.

O parecer se refere a habeas corpus que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agora, o ministro relator do caso deve decidir sobre o pedido. Em decisão anterior, ele havia negado liminar à defesa.

Marcelo Lima foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), junto com outras nove pessoas. As investigações miram fraude de contratos públicos e desvio recursos por meio de empresas ligadas à Prefeitura.

No fim de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve o afastamento cautelar do prefeito após determinação do STJ para que o tribunal reavaliasse a medida.

A defesa recorreu, argumentando que a apresentação da denúncia encerra a necessidade de medidas cautelares, uma vez que as investigações já foram concluídas.

Desde que Lima foi afastado, a vice-prefeita Jessica Cormick está à frente da Prefeitura.