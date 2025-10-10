Motorista que dirigia bêbado vira réu por acidente que matou oito em Goiás

Topo

Família Santos Souto morreu no acidente na BR-153 provocado pelo motorista que dirigia embriagado - Prefeitura de Jaú do Tocantins
10/10/2025 21h34

A Justiça de Goiás tornou réu o motorista suspeito de dirigir embriagado e provocar um acidente que resultou na morte de oito pessoas - sendo seis da mesma família, na BR-153, em Campinorte (GO), no mês passado.

O que aconteceu

José Junior Fernandes Mota, 46, vai responder por oito homicídios qualificados. A Justiça goiana acolheu hoje a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.

Motorista também responderá por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ele é acusado de dirigir embriagado e de fugir do local após o acidente sem prestar socorro às vítimas.

José Júnior está preso preventivamente desde o mês passado. O UOL entrou em contato com a Defensoria Pública de Goiás, responsável pela defesa do motorista, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

José Júnior, que estava bêbado, dirigia uma caminhonete e bateu na traseira de um carro. Acidente ocorreu no dia 20 de setembro, na BR-153.

Com o impacto da batida, o motorista do outro veículo perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão. Na sequência, uma motocicleta também foi atingida, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

go - CBMGO/Divulgação - CBMGO/Divulgação
Acidente entre carro de passeio, caminhão e moto deixou mortos na cidade de Campinorte, em Goiás
Imagem: CBMGO/Divulgação

O homem fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi preso depois, passou por teste do bafômetro, e ficou constatado que ele estava com teor alcoólico acima do permitido para dirigir.

Vítimas

Casal que estava na motocicleta morreu na hora. Eles foram identificados como Wellitom Vieira Bruno, 32, e Rosemaria Ferreira Mendonça, 32.

As outras seis vítimas eram todas da mesma família. Eles foram identificados como José Mario da Silva Souto, 38, Dayane Pereira dos Santos, 32, Victor Reginaldo Abne dos Santos Souto, 17, Emanuela Vitória dos Santos Souto, 14, José Arthur dos Santos Souto, 10 e Theo dos Santos Souto, 3.

Motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. O caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido, recebeu atendimento e passa bem.

