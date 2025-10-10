Topo

PM de folga mata adolescente com tiro após roubo a carro com influenciadora

Adolescente morre após roubo contra carro onde estava influenciadora Imagem: Reprodução/Instagram
Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 10h38

Um policial militar de folga matou um adolescente com um tiro no rosto após uma tentativa de roubo próximo ao estádio do Canindé, em São Paulo.

O que aconteceu

O jovem de 16 anos morreu após roubar um celular de dentro de um carro após quebrar o vidro, segundo a polícia. A ação aconteceu na última sexta-feira (3) e ninguém mais ficou ferido.

No carro estavam dois policiais militares, a influenciadora digital Nina Santos e amigos dela. Todos estavam a caminho de um festival que ocorria no estádio do Canindé. Nina ficou popular compartilhando sua rotina de compras, maquiagem e divulgando rifas e jogos.

O adolescente e outros suspeitos cercaram o Jeep Compass onde estava a influenciadora e roubou o celular de uma das ocupantes. Na sequência, o policial militar desceu do carro e abordou o suspeito dando voz de prisão.

O PM atirou no adolescente após supostamente ele fazer menção a uma arma de fogo na cintura. O jovem morreu no local e os outros envolvidos fugiram, segundo a polícia.

Caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo e resistência. O caso é apurado pelo DHPP, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A influenciadora foi a uma rede social narrar o que chamou de "episódio muito triste". Nina disse que foi vítima de um assalto e que um ladrão chegou a colocar o corpo dentro do carro para pegar o celular. Ela disse que está à disposição da polícia e que não vai comentar o caso por orientação jurídica.

influ - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Influenciadora se pronunciou sobre o caso
Imagem: Reprodução/Instagram

Nina Santos não explicou porque policiais militares de folga estavam dentro do carro. A SSP-SP também não explicou se os PMs faziam bico em horário de folga.

O adolescente não obedeceu e fez menção de pegar uma arma, quando o agente interveio. Um simulacro de pistola foi apreendido e o caso, registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.
SSP-SP em nota

