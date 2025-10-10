Topo

Morre John Lodge, vocalista do Moody Blues, aos 82 anos

10/10/2025 10h38

John Lodge, vocalista, baixista e compositor do grupo britânico Moody Blues, famoso por sua canção "Nights in White Satin", morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta sexta-feira (10) em um comunicado.

"Com a mais profunda tristeza, devemos anunciar que John Lodge nos deixou de forma repentina e inesperada", diz o comunicado.

Lodge tornou pública em várias ocasiões sua condição de cristão evangélico e era torcedor do Birmingham FC.

"Todos que conheceram este homem de grande coração sabem que seu amor por sua esposa Kirsten e por sua família era o mais importante para ele, seguido por sua paixão pela música e por sua fé", explica o texto de sua família.

Lodge, que nasceu em Erdington, um bairro de Birmingham, e era pai de dois filhos, juntou-se aos Moody Blues em 1966.

"Nunca foi tão feliz como no palco", de acordo com o comunicado de sua família.

Moody Blues, um grupo formado em 1964, do qual a maioria de seus membros já faleceu, vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, segundo o site oficial do músico.

"Nights in White Satin", uma de suas canções mais famosas, remonta a 1967, mas o grupo continuou fazendo shows até 2018.

