Moraes autoriza governador de Santa Catarina a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 10, que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o início de agosto.

A visita está marcada para o dia 22 de outubro. Bolsonaro tenta articular a candidatura do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, ao Senado Federal pelo Estado do sul do País.

A disputa pelo Senado é tratada por Bolsonaro como prioridade política. Ele busca garantir uma maioria no Congresso para avançar pautas como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, barrar indicações a agências reguladoras e pressionar por pedidos de impeachment de ministros do STF.

Em 2022, Santa Catarina deu a Bolsonaro o maior percentual de votos do País, 69,27% dos válidos no segundo turno, o que reforçou o entusiasmo dele e de Carlos sobre a viabilidade da candidatura. O vereador chegou a marcar presença nas manifestações em favor do pai em Criciúma e na capital, Florianópolis. No Estado, porém, os nomes das deputadas federais Caroline de Toni (PL-SC) e Julia Zanatta (PL-SC) também são cotados para a vaga.

Em junho deste ano, Carlos Bolsonaro afirmou no X (antigo Twitter) que poderia abrir mão de disputar o Senado pelo Rio de Janeiro para concorrer "em um Estado em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil". Na ocasião, o governador Jorginho Mello negou qualquer acordo com o ex-presidente sobre o tema. Segundo ele, o PL também avalia lançar o vereador em Roraima ou no Espírito Santo, "onde o bolsonarismo é muito forte".

*Colaborou Hugo Henud.