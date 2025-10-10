Moradores de Gaza voltam para casas destruídas e forças israelenses recuam sob cessar-fogo

Por Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Milhares de palestinos desalojados voltavam para suas casas abandonadas na sexta-feira, depois que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor e as tropas israelenses começaram a se retirar de partes de Gaza.

Uma enorme coluna de moradores de Gaza seguia para o norte, em meio à poeira, em direção à Cidade de Gaza, a maior área urbana do enclave, que havia sido atacada há poucos dias em uma das maiores ofensivas de Israel na guerra.

"Graças a Deus, minha casa ainda está de pé", disse Ismail Zayda, de 40 anos, na área de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza. "Mas o lugar está destruído, as casas dos meus vizinhos estão destruídas, bairros inteiros foram destruídos."

Os militares israelenses disseram que o acordo de cessar-fogo foi ativado ao meio-dia (6h de Brasília). O governo de Israel ratificou o cessar-fogo com o Hamas nas primeiras horas de sexta-feira, abrindo caminho para a retirada parcial das tropas e a suspensão total das hostilidades em Gaza em 24 horas.

Espera-se que o Hamas liberte os 20 reféns israelenses vivos dentro de 72 horas, e depois disso Israel libertará 250 palestinos que cumprem longas penas em prisões israelenses, bem como 1.700 outros detidos em Gaza durante a guerra.

Enquanto o acordo estiver em vigor, caminhões com alimentos e ajuda médica entrarão em Gaza para ajudar os civis, centenas de milhares dos quais estão abrigados em barracas depois que as forças israelenses destruíram suas casas e arrasaram cidades inteiras.

A primeira fase da iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra de dois anos em Gaza, exige que as forças israelenses se retirem de algumas das principais áreas urbanas de Gaza, embora ainda controlem cerca de metade do território do enclave.

Em um discurso televisionado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses permaneceriam em Gaza para garantir que o território seja desmilitarizado e o Hamas desarmado em estágios futuros do plano de Trump: "Se isso for alcançado da maneira mais fácil, então será bom, e se não for, então será alcançado da maneira mais difícil."

FORÇAS ISRAELENSES DEIXAM POSIÇÕES

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, alguns soldados israelenses recuaram da região leste perto da fronteira, mas foram ouvidos bombardeios de tanques, de acordo com moradores em contato com a Reuters.

No campo de Nusseirat, no centro do enclave, alguns soldados israelenses desmontaram sua posição e seguiram para o leste, em direção à fronteira israelense, mas outras tropas permaneceram na área depois que tiros foram ouvidos na madrugada de sexta-feira.

As forças israelenses se retiraram da estrada ao longo da costa do Mediterrâneo em direção à Cidade de Gaza.

"Assim que ouvimos a notícia da trégua e do cessar-fogo, ficamos muito felizes e nos preparamos para voltar à Cidade de Gaza, para nossas casas. É claro que não há casas -- elas foram destruídas", disse Mahdi Saqla, de 40 anos.

"Mas estamos felizes só de voltar para onde nossas casas estavam, mesmo em escombros. Isso também é uma grande alegria. Há dois anos estamos sofrendo, deslocados de um lugar para outro."

GARANTIAS DE QUE GUERRA ACABOU

A guerra aprofundou o isolamento internacional de Israel e abalou o Oriente Médio, transformando-se em um conflito regional que atraiu o Irã, o Iêmen e o Líbano. Ela também testou o relacionamento entre os EUA e Israel, com Trump parecendo perder a paciência com Netanyahu e pressionando-o a chegar a um acordo.

Tanto israelenses quanto palestinos se alegraram com o anúncio do acordo, o maior passo até agora para pôr fim a dois anos de guerra, na qual mais de 67.000 palestinos foram mortos, e devolver os últimos reféns apreendidos pelo Hamas nos ataques mortais que a provocaram.

O chefe do Hamas exilado em Gaza, Khalil Al-Hayya, disse que havia recebido garantias dos EUA e de outros mediadores de que a guerra terminou.

Acredita-se que 20 reféns israelenses ainda estejam vivos em Gaza, enquanto 26 estão supostamente mortos e o destino de dois é desconhecido. O Hamas indicou que a recuperação dos corpos pode levar mais tempo do que a libertação dos que estão vivos.