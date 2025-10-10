Minério de ferro sobe na semana em Dalian com cenário de melhora dos preços do aço

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira e fecharam com ganhos em base semanal, apoiados pelas expectativas de preços mais elevados do aço e pela melhora dos fundamentos do mercado.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 1,02%, a 795 iuanes (US$111,56) a tonelada. O contrato encerrou a semana com alta de 1,6%.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura teve alta de 0,75%, a US$105,7 a tonelada, caminhando para um ganho semanal de 1,6%.

Após declínio constante nos últimos dois meses, os preços do aço na China devem subir em outubro, sustentados pela melhora dos fundamentos do mercado e pela implementação antecipada de políticas de estímulo econômico mais fortes pelo governo central, de acordo com o analista-chefe da consultoria Mysteel.

Apesar da estocagem de minério de ferro antes do feriado do Dia Nacional na China, restrições de transporte estão impedindo que as siderúrgicas mantenham estoques adequados de matéria-prima, o que poderia forçá-las a reduzir a produção, disse a corretora chinesa Hexun Futures.

A Rússia está considerando uma moratória sobre falências na indústria de metais, já que o setor enfrenta uma demanda morna, taxas de juros altas e um rublo forte, com uma de suas principais siderúrgicas estimando que a demanda tenha caído até 15%.

A Rússia é o quinto maior produtor de aço do mundo, com produção de cerca de 71 milhões de toneladas em 2024.

De modo geral, o gasto médio dos turistas chineses durante o feriado do Dia Nacional caiu para o nível mais baixo em três anos, já que o consumo fraco continua a pesar sobre a segunda maior economia do mundo.

A desaceleração é impulsionada por pressões das políticas comerciais dos EUA, condições climáticas extremas, intensa concorrência de preços nos mercados domésticos e fraqueza persistente no setor imobiliário.

(Reportagem de Lucas Liew)