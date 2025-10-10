Topo

Minério de ferro fecha em alta forte em Cingapura, a US$ 106,50 a tonelada

São Paulo

10/10/2025 10h25

O minério de ferro negociado em Cingapura fechou em forte alta nesta sexta-feira, 10. O contrato futuro para entrega em novembro subiu 1,56%, cotado a US$ 106,50 a tonelada.

Segundo o banco australiano ANZ, os mercados ainda repercutem os esforços adicionais para limitar as exportações de aço chinês.

Conforme os analistas, Daniel Hynes e Soni Kumari, a China é responsável por cerca de 37% das importações siderúrgicas da Europa, e a proposta de dobrar as tarifas sobre certos produtos para 50%, combinado com a intenção de Pequim no corte de capacidade excessiva, espera-se uma redução na produção.

"Dada a fraca demanda doméstica, quaisquer restrições adicionais às exportações de aço podem levar a uma fraqueza na demanda por matérias-primas para fabricação de aço, como o minério de ferro", dizem eles em uma nota.

*Com informações da Dow Jones

