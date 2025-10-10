Topo

México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

10/10/2025 11h57

As autoridades mexicanas anunciaram, nesta sexta-feira (10), a revogação da licença de operação do CIBanco, uma instituição financeira acusada pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro.

Em junho, o governo do presidente americano, Donald Trump, responsabilizou os bancos CIBanco e Intercam e a corretora Vector de "lavar dinheiro" para cartéis de drogas e proibiu "algumas [de suas] transferências de fundos".

No final de agosto, o CIBanco e o Intercam venderam parte de seus negócios para outras instituições financeiras, segundo informou a Secretaria da Fazenda do México.

O Instituto de Proteção à Poupança Bancária (IPAB) do México informou nesta sexta-feira em um comunicado que autorizou o pagamento às pessoas que têm poupanças na instituição após a revogação da licença do CIBanco.

O Departamento do Tesouro afirmou em junho que as financeiras tiveram um papel "vital na lavagem de milhões de dólares em nome dos cartéis sediados no México e na facilitação de pagamentos para a aquisição de produtos químicos" necessários para produzir fentanil.

Após essas acusações, a Secretaria da Fazenda anunciou a "intervenção gerencial temporária" destas instituições "com o objetivo de proteger os interesses" de seus poupadores e credores.

