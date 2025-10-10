Topo

Menções a Barroso nas redes sociais explodem na esteira do anúncio de aposentadoria antecipada

Brasília, 10

10/10/2025 16h15

As crescentes especulações e o anúncio da aposentadoria antecipada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso fizeram as buscas e menções pelo seu nome explodirem nesta semana. Entre os dias 8 e 10 deste mês, as citações ao magistrado cresceram 2.545%, conforme levantamento realizado pelo Nexus.

A explosão de menções e buscas pelo ministro ocorreu justamente na última quinta-feira, 9, quando Barroso anunciou durante sessão no plenário do STF que permanecerá no cargo por apenas mais uma semana.

"Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo", disse o ministro na última quinta-feira.

Somente no X (antigo Twitter) foram 416 mil menções entra o momento da anúncio e a manhã desta sexta-feira, 10. O nome de Barroso ocupa a 3ª colocação entre os assuntos mais comentados na rede social do bilionário Elon Musk, que também é a plataforma que mais mobiliza o debate político entorno do seu substituto e dos efeitos da sua aposentadoria antecipada. Já no Google foram mais de 50 mil buscas pelo ministro nas últimas 16 horas após o anúncio.

A repercussão nas redes sociais da saída de Barroso do STF superou até mesmo a troca de comando no tribunal ocorrida no fim de setembro, quando Edson Fachin o substituiu como presidente. A nova gestão da Corte provocou um pico de buscas e discussões nas plataformas digitais, mas, ainda assim, foi 185% menor do que o volume registrado ontem no anúncio da aposentadoria.

"A surpresa da notícia do adiantamento da aposentadoria do Luís Roberto Barroso é o que explica a explosão nas buscas e menções ao ministro. Ele ainda podia ficar mais 8 anos no STF, quando completa 75 anos, em 2033. Então, a decisão de fazer isso agora foi o que aumentou a repercussão da notícia nas redes sociais. Ao se deparar com a notícia, as pessoas correm para as redes e para o Google para entender os motivos", explicou Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

