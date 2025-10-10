Topo

Melania Trump diz que tem 'canal aberto' com Putin sobre crianças ucranianas

10/10/2025 12h18

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, disse nesta sexta-feira (10) que tem mantido contato com o presidente russo, Vladimir Putin, a respeito do destino das crianças ucranianas tomadas pela Rússia durante a guerra. 

Melania, de 55 anos, afirmou na Casa Branca que oito crianças ucranianas reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas, graças às negociações entre sua equipe e a de Putin. 

"Putin e eu mantivemos um canal aberto de comunicação sobre o bem-estar dessas crianças" ucranianas que residem na Rússia, depois que seu marido, Donald Trump, entregou ao presidente russo uma carta dela durante a cúpula bilateral que os dois presidentes realizaram no Alasca. 

"Muita coisa aconteceu desde que o presidente Putin recebeu minha carta em agosto. Ele respondeu por escrito, expressando sua disposição de trabalhar diretamente comigo", afirmou. 

A ex-modelo nascida na Eslovênia também disse que as duas partes realizaram "reuniões e ligações não oficiais, todas de boa-fé". 

"Oito crianças reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas", disse, acrescentando que uma delas havia sido deslocada pelos conflitos e estava retornando da Ucrânia para a Rússia.

