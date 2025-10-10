Megaoperação no Rio busca conter avanço do CV; 6 suspeitos foram mortos, diz polícia

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizam na manhã desta sexta-feira, 10, operações simultâneas contra a facção Comando Vermelho em ao menos 16 comunidades do Rio. A ação ocorre nas zonas norte, oeste e sudoeste da capital fluminense, e tem como desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.

De acordo com a PM, seis suspeitos foram mortos durante operação na madrugada desta sexta-feira, no Morro do Juramento, na zona norte do Rio. Os criminosos foram feridos durante a operação, "socorridos para unidades hospitalares da zona norte, mas não resistiram aos ferimentos".

A operação ocorre menos de 24 horas após a morte de Ygor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, apontado como liderança do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele foi morto durante uma operação da Polícia Civil em Campinho, na zona norte, na manhã de quinta-feira, 9. Dois seguranças do traficante também morreram.

Operações em outras regiões da cidade

Além do Morro do Juramento, onde seis morreram, policiais militares e policiais civis atuam em outras 15 comunidades. As equipes do Comando de Operações Especiais da Corporação (COE), da PM, realizam uma operação para reprimir o crime organizado em comunidades na Cidade de Deus, Jordão, Chacrinha, Caixa Dágua, Bateau Mouche e Pendura Saia, em Jacarepaguá.

Já policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), das Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) e de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) atuam em no Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema, Rio das Pedras e Sítio do Pai João. Ao todo, 500 policiais participam das diligências.

Onde há operação no Rio?

1. Morro do Juramento (Vicente de Carvalho): 41º BPM (Irajá)

2. Vila Kennedy: 14º BPM (Bangu)

3. Morro da Caixa DÁgua (Quintino): Batalhão de Choque e Bope

4. Bateau Mouche (Praça Seca): Batalhão de Choque e Bope

5. Pendura-Saia (Praça Seca): Batalhão Choque e Bope

6. Morro do Jordão (Taquara): Batalhão Choque e Bope

7. Chacrinha (Praça Seca): Batalhão de Choque e Bope

8. Complexo da Mangueirinha (Duque de Caxias): 15º BPM (Caxias)

9. Cidade de Deus: Bope

10. Gardênia Azul: Bope

11. Morro do Banco (Itanhangá): Polícia Civil

12. Tijuquinha (Itanhangá): Polícia Civil

13. Muzema (Itanhangá): Polícia Civil

14. Rio das Pedras: Polícia Civil

15. Morro do Dezoito (Água Santa): 3º BPM (Méier)

16. Sítio do Pai João (Itanhangá): Polícia Civil