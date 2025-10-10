Topo

Echo Dot, Pop e Show estão com até 34% off; veja qual é a melhor 'Alexa'

Os alto-falantes inteligentes da Amazon, equipados com a assistente de voz Alexa, estão em promoção durante a Mega Oferta Amazon Prime. Os modelos Echo Pop, Echo Dot, Echo Show 5 e Echo Show 8 saem com até 34% desconto, a partir de R$ 254.

O Guia de Compras UOL já testou estes dispositivos e conta a seguir o que cada um tem de de diferente, para que você decida qual o melhor para sua casa —e seu bolso. Vale ressaltar que todos têm as mesmas funções, como tocar músicas, controlar dispositivos da casa (lâmpadas, fechaduras, ar condicionado, robô aspirador etc) e interagir com a Alexa. A diferença entre eles é o tamanho, a potência do som e a presença (ou não) de uma tela.

Atenção: os descontos são válidos até esta sexta-feira (10), apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante pode aproveitar um período de 30 dias de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.

Echo Dot

O mais vendido, no clássico formato de "bolinha". Como é redondo, os alto-falantes e microfones dão a volta no dispositivo, resultando em uma qualidade de som bacana, com nitidez e graves potentes. Ele dá conta de ambientes médios, como a sala, o quarto ou a varanda.

Além de funcionar por comandos de voz, ele também aceita alguns controles por batidinhas em cima dele, por exemplo, pausar uma música, encerrar um timer ou adiar um alarme.

Isso é possível porque ele é equipado com um acelerômetro, um sensor que detecta as vibrações do aparelho. Ele também tem um termômetro, para poder informar a temperatura exata do ambiente em que você está, e não a externa (obtida em serviços de clima como outros dispositivos fazem).

Há várias opções de suportes para o Echo Dot; um deles tem bateria embutida, para que o aparelho possa funcionar por algumas horas longe da tomada, por exemplo, se você estiver recebendo os amigos em uma área externa.

Echo Pop

O irmão mais novo, compacto e barato da família, com um design diferente. Parece a metade de uma laranja, o que deixa o alto-falante projetado para frente. Por isso, é ideal para ambientes menores e cantos, como uma mesa de cabeceira e até a bancada do banheiro.

Ele tem um som um pouco menos potente que seu irmão "bolinha" e não aceita os comandos por batidas e nem tem o sensor de temperatura interna, mas as funções de casa inteligente são as mesmas, como já ressaltamos.

Vendido nas cores preto ou branco, o Echo Pop é também uma opção legal para o quarto das crianças e adolescentes — dá até para comprar capinhas coloridas, que personalizam e protegem o dispositivo.

Echo Show 5

Faz parte de outra categoria: os alto-falantes inteligentes com tela (ou smart displays). O Echo Show 5 é o menor e mais barato dessa linha, com uma tela touch screen de de 5,5 polegadas.

Ele exibe horário, temperatura, informações das músicas, notícias, fotos (como um porta-retratos digital) e vídeos. Também é possível dar comandos com toques, como apagar luzes, caso você não queira pedir por voz.

Outro diferencial é a câmera de 2 MP (megapixels), para fazer videochamadas com seus amigos e familiares, seja para outro dispositivo Echo ou para um celular que tenha o app da Alexa instalado.

Também serve como um dispositivo de segurança, já que é possível acessar a câmera e os microfones de onde estiver, pelo aplicativo, seja para monitoramento da casa, de idosos, crianças ou animais de estimação.

O Echo Show 5 é legal para a mesa de cabeceira no quarto, a mesa do escritório ou até a bancada da cozinha —você pode acompanhar uma receita enquanto a prepara. É interessante comprar um suporte articulado, para posicionar o aparelho no ângulo mais adequado.

Se seu uso principal for a música, porém, ele pode não ser a melhor escolha, pois o alto-falante é projetado para trás e deixa o áudio um pouco mais abafado. Quem busca um modelo com tela e som mais potente pode se interessar pelos maiores, como o Echo Show 8 (que mostramos a seguir).

Echo Show 8

Com tela de 8 polegadas, é uma versão maior e mais potente do Echo Show 5. Um dos destaques é a tecnologia de áudio espacial, que analisa a acústica do ambiente e adapta a reprodução ao local onde o dispositivo está. Isso permite uma experiência sonora mais imersiva e encorpada, em que a música parece vir de todos os lados.

Com esse tamanho de tela (20 cm na diagonal), é confortável até para assistir seriados e filmes com boa qualidade —basta pedir para a Alexa abrir algo nos serviços de streaming Prime Video ou Netflix (assinaturas necessárias). Não há um aplicativo dedicado ao YouTube, mas é possível acessar os conteúdos por meio do navegador Silk.

A câmera também é melhor, com 13MP e enquadramento automático, para videochamadas e monioramento com maior qualidade de imagem.

É um dos meus "Echos" favoritos. Uma ótima companhia para o quarto, como um rádio-relógio ou porta-retratos digital, para o escritório, mostrando lembretes e compromissos, ou para toda a família usar na sala e até na cozinha.

Vale a pena?

Eu sou uma grande entusiasta de casa inteligente, e acho que todo mundo deveria ter um dispositivo Echo em casa, para facilitar a rotina e torná-la mais divertida.

São super fáceis de usar; basta você pedir qualquer coisa que a Alexa atende: pode ser uma música, a previsão do tempo, um timer e até uma piada.

Mas esses alto-falantes vão muito além do entretenimento; eles são a chave para você montar uma casa inteligente, controlando luzes, fechaduras e outros aparelhos, seja presencialmente ou à distância, de qualquer lugar.

O Echo Dot, o Echo Pop, o Echo Show 5 e o Echo Show 8 são alguns dos mais famosos (e os mais baratos) dispositivos equipados com a assistente Alexa e, sim, vale a pena investir em um deles. Qual? Aí depende do seu uso e do seu bolso:

  • O Echo Dot 5 é para quem busca um bom custo-benefício, com um som legal para ambientes de tamanho médio.
  • O Echo Pop é para quem quer gastar menos, com um som um pouco menos potente, mas as mesmas funções.
  • O Echo Show 5 é para quem busca versatilidade, com tela e câmera, mas algumas limitações de áudio e tamanho.
  • O Echo Show 8 é para quem quer uma tela maior para ver vídeos e fazer videochamadas, aliada a um som potente.

*Com informações de matéria publicada em 09/05/2024

