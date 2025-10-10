Medvedev vence De Minaur e vai enfrentar Rinderknech nas semis do Masters 1000 de Xangai

Dia de surpresas no Masters 1000 de Xangai: o russo Daniil Medvedev e o francês Arthur Rinderknech avançaram para as semifinais após derrotar os favoritos Alex de Miñaur e Felix Auger-Aliassime.

Em grande fase, o australiano De Miñaur, de 26 anos, entrou na partida contra Medvedev como o jogador com mais vitórias em quadra dura da temporada (37), mas o número 7 do mundo pouco pôde fazer contra o russo, que estava particularmente inspirado e, acima de tudo, focado nos momentos-chave.

Isso permitiu que o atual número 18 do ranking salvasse os seis break points que enfrentou, e ele só precisou quebrar o saque do oponente uma vez em cada set para garantir a vitória por 6 a 4 em menos de duas horas de jogo.

Ainda mais surpreendente foi a vitória de Rinderknech, que aos 30 anos vive o melhor momento de sua carreira.

O número 54 derrotou o canadense Auger-Aliassime com parciais de 6-3 e 6-4, contando com um ótimo saque (85% dos pontos conquistados no primeiro serviço), o que o levou a não conceder um única quebra no primeiro set.

Após vencer o primeiro set e quebrar o serviço do canadense (nº 13 do ranking) no primeiro game do segundo set, o francês salvou seus únicos três break points em toda a partida, e Auger-Aliassime não conseguiu reverter a situação.

Rinderknech disputará sua primeira final da ATP contra Medvedev no sábado, e antes disso, o monegasco Valentin Vacherot (nº 204) enfrentará o astro sérvio Novak Djokovic (nº 5).

Curiosamente, Rinderknech e Vacherot são primos de primeiro grau.

--- Resultados das quartas de final do Masters 1000 de Xangai:

Daniil Medvedev (RUS/N.16) x Alex De Miñaur (AUS/N.7) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) 6-3, 6-4

bur-mcd/avl/aam/dd

© Agence France-Presse