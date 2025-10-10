Topo

MDIC inicia investigação de dumping em fios de aço de Egito, Espanha e Malásia

10/10/2025

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) iniciou investigação por dumping em fios de aço - de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, de relaxação baixa ou normal - provenientes de Egito, Espanha e Malásia.

De acordo com circular publicada no Diário Oficial da União (DOU), a análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de outubro de 2023 a setembro de 2024.

Já o período de análise de dano à indústria nacional considerou o período de outubro de 2019 a setembro de 2024.

