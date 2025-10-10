Topo

Notícias

Mbappé sofre lesão no tornozelo e desfalca França contra Islândia nas Eliminatórias

10/10/2025 21h50

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, que sentiu dores no tornozelo na vitória dos 'Bleus' por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, está fora do jogo da próxima segunda-feira (13) contra a Islândia, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação francesa.

Mbappé, que já chegou à concentração da seleção com uma lesão no tornozelo sofrida no último jogo pelo Real Madrid, contra o Villarreal, voltou a sentir dores na sexta-feira contra o Azerbaijão e teve que ser substituído no final da partida.

"Já tinha uma lesão no tornozelo e levou uma pancada no mesmo lugar. Optou por sair porque a dor era bastante significativa", disse o técnico Didier Deschamps após a vitória francesa no parque dos Príncipes, na qual Mbappé fez o primeiro gol dos 'Bleus'.

O atacante se junta a uma extensa lista de desfalques para Deschamps contra a Islândia: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.

Com três vitórias em três jogos nas Eliminatórias, a França tem a vaga no Mundial do ano que vem bem encaminhada: lidera o Grupo D e vai para as três rodadas que restam com cinco pontos de vantagem sobre a Ucrânia (2ª, 4 pontos).

eba/tmt/mcd/sag/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Manifestantes tunisianos invadem complexo químico por medo de problemas de saúde

Enviados americanos Witkoff e Kushner visitaram a Faixa de Gaza

Maduro ordena novos exercícios militares após Nobel da Paz concedido a opositora venezuelana

Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'

Vários feridos após tiros disparados em mercado de uma cidade alemã, diz DPA

'Nenhum sobrevivente' após explosão em fábrica nos EUA, diz comissário

Pegula elimina Sabalenka e fará final americana contra Gauff no WTA 1000 de Wuhan

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

Um líder do Hamas afirma que é um 'absurdo' que seus membros sejam expulsos de Gaza

Hamas não comparecerá à cerimônia de assinatura do acordo de paz de Gaza, disse um líder à AFP

Comoção em Israel após suicídio de sobrevivente do festival de música Nova