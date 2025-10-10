Filipe Martins diz que decisão de Moraes de afastar advogados é 'abusiva'

Assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins solicitou a Alexandre de Moraes que revogue a decisão de afastar seus advogados no caso da trama golpista.

O que aconteceu

"A destituição dos meus advogados, realizada sem minha oitiva e sem prévio contraditório, é abusiva", disse assessor. Para Martins, a medida "viola frontalmente" seu direito de escolher livremente um defensor de sua confiança — algo que ele considera "garantia elementar em um regime democrático".

Não houve abandono de causa, mas sim atuação técnica legítima, voltada à preservação do contraditório e da paridade de armas

Filipe Martins, em carta à Alexandre de Moraes

Assessor também manifestou "recusa expressa" à possibilidade de defesa pela Defensoria Pública. Ontem, Moraes determinou que o órgão assumisse o caso de Martins após o afastamento dos advogados.

"Mantenho integral confiança nos advogados", diz Martins no texto. "Desejo que apenas eles me representem", acrescenta o réu.

"Venho, de próprio punho, requerer a reconsideração da decisão", afirmou Martins em carta. Redigido à mão, o documento foi compartilhado por advogados de defesa do réu nas redes sociais.

Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimadas, as defesas, segundo o ministro, não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal, de 15 dias, que teria terminado na última terça-feira.

Martins era defendido por dois advogados. São eles: Jeffrey Chiquini e Ricardo Scheiffer Fernandes.

Ministro determinou que a Defensoria Pública da União assuma as defesas. A súmula 523 do STF prevê que, caso os advogados não apresentem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo.