Marina Silva defende que empresas de petróleo foquem na produção de energia com fontes limpas

Brasília

10/10/2025 14h32

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou nesta sexta-feira, 10, ser necessário sair da dependência do uso de combustível fóssil e defendeu que as empresas atualmente explorando petróleo foquem na produção de energia como um todo. O argumento dela é a necessidade de deslocamento, cada vez mais, para a geração de energia solar, eólica, biomassa e hídrica, além da produção de hidrogênio verde.

Ela participou de coletiva, nesta sexta-feira, sobre a "Pré-COP30". Esse evento, que ocorrerá na próxima semana, busca preparar o terreno para as negociações que ocorrerão na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

A ministra Marina Silva voltou a ser questionada sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Sua resposta foi no sentido de afastar o discutido de eventual contradição do Brasil neste tema.

Ela explicou que o mapa do caminho para o fim de combustível fóssil é um debate dentro do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Ou seja, é um debate entre os ministros de governo.

Ela voltou a declarar que a Foz do Amazonas é uma área complexa, com poucos estudos.

O processo de licenciamento ambiental sobre o Bloco FZA-M-59, da Petrobras, está na fase de análise para prospecção de petróleo.

Para Marina Silva, o processo vem acompanhado de "forte recomendação" sobre a avaliação ambiental da área.

