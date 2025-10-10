Topo

Macron volta a nomear demissionário Lecornu como primeiro-ministro da França

10/10/2025 17h03

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a nomear como primeiro-ministro, nesta sexta-feira (10), o centro-direitista Sébastien Lecornu, cuja demissão no começo da semana agravou a profunda crise política que abala a França desde 2024.

"O presidente nomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e o encarregou de formar o governo", informou a Presidência francesa em um comunicado breve, sem dar mais detalhes.

Lecornu, um político de 39 anos que se autodefine como um "monge soldado", terá a missão de buscar a maioria parlamentar para aprovar o orçamento para 2026, que permita reduzir a elevada dívida pública.

