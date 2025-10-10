Macron não nomeará primeiro-ministro de esquerda, dizem líderes esquerdistas irritados

Por Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron não planeja nomear um primeiro-ministro da esquerda ainda nesta sexta-feira, disseram os chefes dos partidos de esquerda após conversas com o presidente francês, com sua resposta indignada sugerindo que seu futuro governo será tão frágil quanto os que o precederam.

Macron convocou os chefes dos principais partidos ao Palácio do Eliseu nesta sexta-feira, na esperança de obter seu apoio para um novo primeiro-ministro -- seu sexto em menos de dois anos -- antes de um prazo autoimposto no final da tarde.

A França está em meio a uma crise política em espiral, à medida que uma série de governos minoritários luta para fazer com que orçamentos de austeridade sejam aprovados em um Parlamento profundamente dividido. Para resolver a crise, alguns dos adversários políticos de Macron disseram que ele deveria convocar eleições legislativas antecipadas ou renunciar, medidas que ele tem procurado evitar até agora.

Depois de sair da reunião desta sexta-feira, os chefes dos partidos de esquerda disseram que Macron havia dito que não planejava nomear um primeiro-ministro de esquerda, um cargo que eles acreditam ser seu por direito depois que as escolhas anteriores de Macron de centro foram derrubadas por parlamentares que não estavam dispostos a aceitar os cortes orçamentários propostos pelo governo.

Macron se ofereceu para adiar a aplicação de sua controversa reforma previdenciária até depois da eleição presidencial de 2027, mas os líderes de esquerda disseram que isso não era suficiente.

"Não estamos buscando a dissolução do Parlamento, mas também não temos medo dela", disse o chefe do Partido Socialista, Olivier Faure, aos repórteres após a reunião, que não incluiu o Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, e a França Insubmissa (LFI), de esquerda radical -- dois dos maiores partidos da Assembleia Nacional.

Os chefes dos partidos de centro e centro-direita não comentaram com os repórteres após saírem da reunião. O Eliseu não respondeu a um pedido de comentário.

QUEM MACRON PODE NOMEAR COMO PRIMEIRO-MINISTRO?

Todas as atenções se voltarão agora para quem Macron nomeará como primeiro-ministro -- e se ele conseguirá sobreviver no cargo por tempo suficiente para aprovar um orçamento para 2026, previsto para o final do ano.

O jornal diário Le Parisien informou que Macron pretendia reconduzir Sébastien Lecornu, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro na segunda-feira, após apenas 27 dias no posto. Lecornu não compareceu à reunião no Eliseu.

Outros nomes que têm sido cogitados nos círculos políticos incluem o veterano de centro Jean-Louis Borloo, o chefe do órgão de auditoria pública, Pierre Moscovici, e Nicolas Revel, um tecnocrata que lidera a administração dos hospitais de Paris.

A recondução de Lecornu arriscaria alienar os líderes políticos cujo apoio Macron precisa para formar um governo de base ampla que possa aprovar um orçamento, o que poderia forçá-lo a convocar uma eleição antecipada.

(Reportagem de Dominique Vidalon e Benjamin Mallet)