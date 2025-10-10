Macron exclui extrema direita e esquerda radical de consultas antes de anunciar novo premiê

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve anunciar ainda nesta sexta-feira (10) o nome do novo primeiro-ministro do país. O chefe de Estado vai receber, nesta tarde, as lideranças dos principais partidos, à exceção do de extrema direita, Reunião Nacional, e o de esquerda radical, França Insubmissa.

Negociações promovidas pelo primeiro-ministro que pediu demissão, Sébastien Lecornu, não possibilitaram uma saída do impasse. Macron tem o desafio de escolher um nome que não será imediatamente censurado pela Assembleia Nacional, onde ele não tem maioria parlamentar.

A crise política continua nas manchetes da imprensa, que tenta desvendar qual caminho ele vai escolher, entre três principais: nomear um chefe de Governo da esquerda, convidar uma personalidade externa à política - em busca de um consenso pouco provável entre as forças no Parlamento - ou insistir no nome do primeiro-ministro que acaba de pedir demissão.

Libération afirma que, desde a renúncia do premiê, na segunda-feira (6), as negociações partidárias encabeçadas por Lecornu não resultaram em avanços. A extrema direita, fortalecida pelas pesquisas de opinião que antecipam sua vitória em caso de novas eleições, garante que vai "censurar" qualquer nomeação. Neste cenário, a direita conservadora em plena crise interna, "está em lua de mel" com o partido de Marine Le Pen, Reunião Nacional, indica o jornal.

A esquerda, por sua vez, diz que não aceitará nenhum nome que não venha dos progressistas. Apesar da vitória da coalizão Nova Frente Popular na última eleição legislativa, Macron se recusou, até agora, a colocar no poder um primeiro-ministro da esquerda.

Insistir em Lecornu?

Le Figaro observa que o presidente parece inclinado a insistir na tecla Lecornu, após uma bem-sucedida entrevista do primeiro-ministro demissionário à televisão na última quarta. Mas, aos olhos dos franceses, "renomear um premiê que não conseguiu construir um acordo político para governar seria visto, inevitavelmente, como uma provocação", diz o diário.

O ceticismo domina o tom da imprensa: Le Parisien questiona se "é realizável" o plano do palácio do Eliseu de nomear um primeiro-ministro nesta sexta, ter o gabinete anunciado durante o fim de semana e avançar, já na segunda-feira, nas negociações sobre o projeto de orçamento para 2026 - justamente o que derrubou o governo anterior, de François Bayrou.

O Conselho Superior das Finanças Públicas (HCFP) organiza na segunda-feira (13) uma coletiva de imprensa para apresentar sua opinião sobre os projetos de orçamento do Estado e da Previdência Social, que um eventual novo primeiro-ministro poderá apresentar no mesmo dia.