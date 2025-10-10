Macron descumpre prazo para nomeação de novo primeiro-ministro e eleva tensão política na França

Nesta sexta-feira (10), o presidente francês Emmanuel Macron não determinou o nome do novo primeiro-ministro de seu governo conforme o próprio prazo estipulado por ele na quarta-feira (8). A imprensa francesa criticou o atraso do anúncio, programado para até as 20h (hora de Paris), que não aconteceu dentro do prazo e até as 20h30 locais ainda não tinha hora para acontecer. Mais cedo, Macron recebeu os líderes dos partidos em seu gabinete no Palácio do Eliseu, com exceção dos representantes da França Insubmissa (LFI) e da Reunião Nacional (RN) - respectivamente de esquerda radical e de extrema direita -, por duas horas e meia. Em seguida, descartou a possibilidade de um premiê de esquerda.

O líder de Estado se comprometeu a nomear um novo chefe de governo até esta sexta-feira. Elevando as tensões sobre a crise política instaurada desde a renúncia repentina de Sébastien Lecornu, na manhã de segunda-feira (7), na França. Até porque o prazo para a apresentação do orçamento de 2026 se aproxima, 13 de outubro, próxima segunda-feira.

Dentre as probabilidades, nomear um primeiro-ministro de esquerda, o que foi descartado após a reunião com líderes, reconduzir Sébastien Lecornu, ou um novo nome, ficou no ar ao longo de toda a sexta-feira.

Logo após a reunião, socialistas e ecologistas lamentaram terem sido excluídos da escolha de Macron. Alguns políticos deram declarações iniciais indicando possibilidades sobre a escolha presidencial para o cargo de premiê. "O primeiro-ministro não será do nosso campo político", lamentou mais cedo Marine Tondelier, membro do partido Ecologistas e da Nova Frente Popular, da esquerda, que se declarou "chocada".

Emmanuel Macron não "deu nenhuma resposta clara", nem "sobre o poder de compra, nem sobre as aposentadorias, nem sobre nenhum outro assunto", lamentou o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, aos jornalistas na saída do Palácio do Eliseu nesta sexta-feira.

Apesar de especialistas descartarem uma dissolução do governo, Faure deixou clara a possibilidade de censura, pelo PS, de um futuro governo anunciado pelo presidente da República. "Não há nenhuma garantia de que não apresentaremos uma moção de censura", alertou Faure, enquanto aguardava a escolha presidencial. "Não buscamos a dissolução, mas também não a tememos".

Os dirigentes do chamado "bloco comum", que vai do partido Renascimento aos Republicanos (LR), não se pronunciaram logo após a reunião.

"Evitar a dissolução"

Negando a possibilidade de renúncia, a equipe de Emmanuel Macron confirmou "um caminho possível para construir compromissos e evitar a dissolução", após a reunião com a promessa de que daria um nome no mesmo dia.

"É com base nisso que, a partir de agora, ele assumirá suas responsabilidades nomeando um primeiro-ministro", acrescentou um membro de sua equipe, sem dar mais detalhes, até então, sobre o prazo para essa nomeação, nem sobre o perfil do futuro chefe de governo.