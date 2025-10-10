Topo

Daniela Lima: Lula não cede à cobrança para indicar mulher ao STF

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 19h03

O presidente Lula mantém o padrão de priorizar confiança e afinidade política nas indicações ao Supremo Tribunal Federal, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O debate sobre a presença feminina no STF ganhou força após o anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Entidades pressionam por uma mulher, mas nomes masculinos seguem como favoritos.

Lula não cedeu a essa cobrança, que não é nova, nem quando estava saindo uma mulher, que é a ministra aposentada Rosa Weber. Houve também naquela ocasião uma cobrança e Lula indicou o ministro Cristiano Zanin. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo Daniela Lima, mesmo com nomes femininos qualificados como Daniela Teixeira (STJ) e Maria Elizabeth Rocha (STM) circulando nas conversas de bastidor, a chance de Lula escolher um homem é muito maior nesta vaga.

Eu estava conversando com uma pessoa que o presidente consultou a respeito do assunto e ela me disse: 'Toda vez que vem essa história, o Lula fala 'me traga um nome aí e eu avalio'. Eu falei na Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça. 'Impossível'. Eu falei 'e a presidente do Superior Tribunal Militar?'. 'Não creio'.

De fato, dessa vez, a possibilidade de termos mais um homem no Supremo Tribunal Federal é muitíssimo majoritária. Daniela Lima, colunista do UOL

Desde 2000, só três mulheres integraram o STF. Hoje, apenas Cármen Lúcia permanece na Corte. Apesar da pressão da sociedade civil, Lula não sinalizou mudança no critério de escolha.

Pelo menos dois auxiliares muito próximos do presidente Lula, um deles do PT, disseram que Lula quer e precisa do Pacheco em Minas Gerais. Diante disso, eu estava imaginando que se Pacheco subir ao palanque de Minas e ajudar Lula ali, ele poderia ficar com uma próxima vaga que vai abrir no Supremo caso seja reeleito. Carla Araújo, colunista do UOL

O governo não vai se dar por vencido pelo lobby de bilionário, de bet e de governadores. É importante que se diga. Essa semana, no Congresso Nacional, um dos articuladores da rejeição dessa medida provisória foi o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Outros também participaram, mas em especial ele. É importante dar os nomes devidos. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Trump ameaçou mais cedo e agora concretizou. Vai vir um novo sacode. Já fechou a Bolsa aqui no Brasil e o dólar escalou. Precisamos ficar de olho agora no que farão os chineses. Na primeira vez em que Trump subiu o tom com a China, Xi Jinping falou 'eu tenho tamanho para brigar. É 100% que você está botando para os meus produtos? Então são 100% para os seus também" É toma lá, dá cá. Daniela Lima, colunista do UOL

