Lula diz que Brasil será respeitado por Trump se mostrar 'autoridade moral'

O presidente Lula afirmou hoje, em São Paulo, que na negociação com os Estados Unidos para a redução das tarifas de importação é importante mostrar "autoridade moral".

O que aconteceu

Lula afirmou que "lamber botas" não ajudaria na relação com os Estados Unidos. O petista argumentou que só é respeitado quem demonstra "autoridade moral". "Quem pensa que lamber botas te ajuda, vai cair do cavalo", disse o petista.

O presidente afirmou que estabeleceu com Trump uma relação que "nunca deveria ter sido truncada". Ele disse ainda que nunca tratou o presidente americano "ideologicamente". "Eu tenho que tratar com o respeito de quem foi eleito e ele tem que me tratar com o respeito de quem foi eleito", declarou o presidente, que afirmou gostar de conviver com "desavenças".

Ele ainda disse a Trump que os dois devem passar relação de "harmonia" para o mundo. A gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo. Não tem tema proibido para conversar comigo."

O presidente afirmou que não tem razão para ter conflitos com os Estados Unidos. "O Brasil não tem interesse de brigar com os EUA. Não quero brigar com a Bolívia, com o Uruguai, por que iria querer brigar com os EUA? Se a gente brigar e perder, como é que vai ficar?", declarou.

Lula teve uma agenda oficial em São Paulo nesta manhã. Ele foi à capital paulista para anunciar um novo modelo no uso da poupança para financiar a compra de imóveis.

Governo anunciou que valor máximo de imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida vai subir. A elevação será de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. O aumento virá do uso maior de recursos da poupança para viabilizar os financiamentos.

Também estavam no evento os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jader Filho (Cidades), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência). Participaram também o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, e o secretario-executivo do Ministério do Planejamento, Márcio Albuquerque.

Inclusão social

No evento, o presidente também criticou a não aprovação no Congresso da MP das bets e bancos. O dinheiro que seria arrecadado, diz Lula, poderia ser usado em parte para aumentar a inclusão social no país.

Lula defendeu a necessidade de o país continuar fazendo políticas de inclusão social para que as pessoas possam subir na pirâmide social. "Quem ganha até R$ 5 mil não pode ser chamado de classe média. Se o cara tiver que pagar aluguel e a escola, ele mal e porcamente sobra alguma coisa pra sobreviver. É pra essas pessoas que a gente manda projeto", disse o presidente.

Ele voltou a dizer que os mais ricos devem pagar mais impostos. Segundo Lula, quem ganha acima de R$ 600 mil por ano deve pagar "uma merreca a mais". E as fintechs também devem contribuir com mais impostos.

Haddad ataca a oposição

Haddad usou seu discurso para provocar a oposição ao governo e falou em tentativa de "sabotar" o país. "Não se ganha eleição sabotando o país, impedindo o governo de fazer o bem. Vamos seguir nossa vida, seguir nosso curso e vamos entregar o Brasil muito melhor", disse o ministro da Fazenda.

Nesta semana, Haddad atribuiu a Tarcísio de Freitas uma articulação para derrubar a MP do IOF. Em vídeo publicado ontem nas redes sociais, o ministro da Fazenda disse que o governador de São Paulo atuou em "detrimento dos interesses nacionais, para proteger a Faria Lima".

Tarcísio rebateu e disse que o ministro deveria ter "vergonha". Ele chamou a acusação de "fato que beira o absurdo" e afirmou que é alvo, "há meses", de campanha do PT para desconstruir sua imagem e reputação. "Vamos parar de inventar culpado, tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros", criticou em vídeo publicado ontem nas redes sociais.