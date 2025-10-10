Topo

Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 1,1 milhão; confira números

10/10/2025 20h09

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2834 da Lotomania.

Os números sorteados foram 09-13-27-40-41-42-43-47-53-61-62-65-66-67-72-77-88-92-93-94.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 1,1 milhão.

Uma aposta acertou 19 números e levou R$ 171.020,64.

41 apostas fizeram 18 acertos, com prêmio de R$ 2.607,02.

Houve 359 apostas vencedoras com 17 dezenas. Cada uma recebe R$ 297,73.

2.213 jogos vencedores fizeram 16 acertos e ganham R$ 48,29.

10.154 apostas vencedoras acertaram 15 números, com prêmio de R$ 10,52.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

