Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Israel publicou na sexta-feira (10) uma lista de 250 "detidos por motivos de segurança" que podem ser libertados em troca dos reféns mantidos em Gaza, sem incluir nenhum dos principais detidos simbólicos da luta armada palestina contra Israel, dentre eles o "Mandela palestino", popular entre o povo palestino por ter encabeçado intifadas e recusado o acordo de Oslo.

Israel e o Hamas aprovaram a primeira fase do plano de 20 pontos proposto pelo presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza. Os 250 presos devem ser soltos no âmbito do cessar-fogo com o Hamas, que entrou em vigor às 6h (horário de Brasília).

A lista, publicada no site do ministério da Justiça israelense, não inclui nenhum dos principais detidos simbólicos da luta armada palestina contra Israel, cujos nomes foram transmitidos pelo movimento islâmico palestino aos mediadores na esperança de sua libertação, como o líder palestino Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou Abbas Al-Sayyed, condenados à prisão perpétua por atentados mortais contra Israel.

"Mandela palestino"

O Hamas exigiu a libertação de Marwan Barghouthi, o mais famoso detento palestino, no âmbito das discussões indiretas realizadas na terça-feira (7) com Israel sobre a lista de prisioneiros palestinos a serem libertados em troca dos reféns israelenses, segundo um meio de comunicação estatal egípcio.

Ex-alto dirigente do partido palestino Fatah condenado à prisão perpétua por homicídio, Marwan Barghouthi foi preso em 2002 por Israel e condenado em 2004. Ele é considerado um "terrorista" por Israel, que lhe impôs cinco penas de prisão perpétua por homicídios, por seu papel na segunda Intifada (levante palestino entre 2000 e 2005).

Mas ele é considerado por seus apoiadores como o "Mandela da Palestina" e continua sendo uma figura política muito popular nos Territórios Palestinos, de acordo com pesquisas locais.

Nos termos do plano de Trump, nas 72 horas seguintes à entrada em vigor do cessar-fogo, o Hamas deve libertar os 48 reféns (vivos ou mortos) sequestrados em 7 de outubro de 2023 durante o ataque que desencadeou a guerra, bem como os restos mortais de um soldado morto em 2014 durante uma guerra anterior em Gaza.

Em troca, Israel deve libertar 250 detidos por motivos de segurança (incluindo muitos condenados), bem como 1.700 palestinos de Gaza detidos pelas forças israelenses desde outubro de 2023.

Com informações da AFP